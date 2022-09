Fritz Morgsupp: Ins Netz gegangen

Es ist ja so: der TrossingerIn an sich geht gern mal ins Netz. Ob Sonderangebote oder Trickbetrüger, niemand ist dagegen gefeit. Etliche Damen gehen gern ins Netz, sofern es sich um Strumpfhosen handelt. Das Netz ist gerade in Baden-Württemberg sehr positiv konnotiert, seit es in alten Volksliedern und Schlagern vorkommt wie der „Fischerin vom Bodensee“: Denn „fährt sie auf den See hinaus, dann legt sie ihre Netze aus“. Schlimm wird es da, wo das Netz fehlt. In Zeiten, in denen selbst der liebe Gott von den Kirchen per Internet ins Haus gestreamt wird, kann der Netz-Verlust auch schon zum Verlust von Lebensqualität führen.

Das war zum Beispiel in Tuttlingen in letzter Zeit in einigen Stadtteilen der Fall, und dann „drehen die Kinder am Rad“, wie die Schwäbische Zeitung zu berichten wusste, was ja zunächst einmal etwas Positives ist. Das gute alte Rad als Alternative zur Netzabhängigkeit sorgt für Bewegung und schützt vor Verfettung. Während also in Tuttlingen am Rad gedreht wird, hinkt Trossingen, und zwar dem digitalen Ausbau hinterher. Gegenmaßnahmen wurden schon getroffen, damit demnächst möglichst viele TrossingerInnen mit hoher Geschwindigkeit und breitestem Band ins Netz gehen können, Breitband kennt die Musikstadt bisher hauptsächlich von der Nudel. Ins Netz gegangen ist der Polizei neulich ein 26jähriger Trossinger Marihuana-Züchter: 16 Monate Haft auf Bewährung. Bei der Hausdurchsuchung versuchte er noch schnell, sein Handy zu zerstören. Er wollte die Nachweise im Netz löschen, bevor er dann in selbiges ging…