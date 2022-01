Frist für Kindergarten-Anmeldung im Februar

Die Anmeldungen für einen Kindergartenplatz im Kindergartenjahr 2022/2023 in Weingarten sind noch bis Mitte Februar möglich. Sollten Eltern Bedarf für einen Betreuungsplatz im Laufe des genannten Jahres (vom 1. September 2022 bis 31. August 2023) haben, ist es wichtig, diesen bis 15. Februar 2022 anzumelden. Die Auswertung erfolgt zusammen mit den Trägern der verschiedenen Kinderbetreuungseinrichtungen bis Ende März 2022.

Damit Eltern Planungssicherheit erhalten, und der Gemeinderat die städtische Kindergartenbedarfsplanung früh fertig stellen kann, werden die Eltern gebeten, ihre Wünsche für einen Betreuungsplatz in den Weingartner Einrichtungen kund zu tun. In den vergangenen Tagen haben Eltern von Kindern unter drei Jahren Post von der Stadtverwaltung erhalten: Eine ausführliche Information über alle in Weingarten angebotenen Betreuungseinrichtungen und ein Hinweisschreiben, wie die Kinder über das Online-Portal angemeldet werden können.

Weitere Informationen – auch bei Fragen zum Anmeldeverfahren – sind bei der Stadt Weingarten, Abteilung Familie und Soziales, Zeppelinstr. 3-5, Frau Mare und Frau Konya, Telefonnummer 0751 / 405 188 und 405 177, erhältlich.