Frisierte Nostalgie mit 120 Sachen

Gerade in trüben Zeiten ist die Nostalgie eine segensreiche Sache, die uns vergessen lässt, wie kreuzvertrakt die ungustiöse Gegenwart im Moment ist. Der Gedanke an längst verflossen geglaubte Dinge heitert uns dann auf, zaubert uns sogar ein Lächeln um den zur Verhärmung neigenden Mund. Wie zum Beispiel diese Nachricht, dass neulich ein Jungspund mit seinem Mofa 120 Stundenkilometer gefahren ist, um der Polizei zu entkommen. Für Kleinkraftrad-Verhältnisse also nahe an der Schallgrenze. Die Beamten staunten nicht schlecht – und zollten dem Feuerstuhl-Tüftler bei aller Ordnungswidrigkeit durchaus Respekt für sein technisches Talent.

Im Zeitalter der Elektro-Mobilität gehört das Mofa nun nicht zu den Gefährten, die man für besonders angesagt hält. Damit erfüllt es die zuvor angesprochenen Nostalgie-Kriterien perfekt. Es stammt aus einer Zeit, als die Emission von verbranntem Treibstoff in Zweitaktmotoren nicht nach Umweltverschmutzung, sondern nach jugendlicher Verheißung roch, nach Revolution, Freiheit und Abenteuer. Damit verbunden war die Tatsache, dass nur selten Mofas zu finden waren, die nicht ein klein wenig frisiert gewesen wären.

Das überall propagierte „höher, schneller, weiter“ mag den straffälligen Mofa-Piloten nun zu seiner rekordverdächtigen Raserei verleitet haben, ein Opfer des Zeitgeists. Sein Vehikel hätte nicht schneller laufen dürfen als 25 Stundenkilometer. Getreu dem nostalgischen Motto: „In der Ruhe liegt die Kraft.“ Denn wer Eile sät, wird Unrast ernten. Gerade wem’s pressiert, sollte auf die Bremse treten. (nyf)