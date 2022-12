Frischer Wind beim MSC Bad Wurzach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweijähriger Pause gelang es dem MSC Bad Wurzach endlich wieder, sich mit allen Mitgliedern und aktiven Sportfahrern zum traditionellen Saisonabschluss und der Jahreshauptversammlung in der Käserei Vogler zu vereinen.

Direkt zu Beginn wurde nach der Kassenprüfung die neue Vorstandschaft des MSC gewählt. Der Verein erfreut sich an vielen neuen jungen Gesichtern in der Vorstandschaft und richtet sich so hervorragend für die kommende Zukunft aus.

Nach dem Rücktritt von Josef Geyer aus der Position des 1. Vorstandes sind wir glücklich, mit Jonas Wolf einen erfahrenen und erfolgreichen Fahrer als Nachfolger für Josef gefunden zu haben. Stefan Geyer wurde als 2. Vorstand gewählt.

Ebenfalls sehr positiv aufgenommen wurde der Beitritt in die Vorstandschaft des langjährigen Vereinsmitgliedes Jorden Bachmann (Jugendleiter), sowie von Phillip Mösle (Beisitzer) und Sonja Mösle (Kassiererin).

Gemeinsam mit Bernd Wolf (Sportleiter), Fabian Riedl (Schriftführer) und allen Beisitzern ist der MSC perfekt für die kommenden Jahre gerüstet.

Nach den Wahlen war schließlich wieder Zeit, auf die vergangene Saison zurückzublicken und die aktiven Sportfahrer des MSC zum Saisonabschluss zu ehren. Auch hier kann sich der Verein trotz längerer Coronapause über neue junge Fahrer und Fahrerinnen freuen. Denn auch im Nachwuchsbereich ist der MSC im Motorsport auf hohem Niveau in verschiedensten Disziplinen wie Motocross, Enduro und Trial vertreten.