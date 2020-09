Friedrichshafen lädt zu Einkaufsbummel im Herbst ein

Friedrichshafen (sz) - Dieses Jahr mussten viele Feste ausfallen. Wer trotzdem Sehnsucht nach einem leckeren Imbiss oder süßen Köstlichkeiten hat, der kann an den Donnerstagen im Oktober auf dem Adenauerplatz sowie auf dem oberen und unteren Buchhornplatz vorbeischauen. Unter Einhaltung der Corona-Regeln werden an diesen Tagen von 12 bis 18 Uhr jeweils einige Stände ihre Waren anbieten, wie die Stadt mitteilt.

Neben schwäbischen Spezialitäten wechseln sich Flammkuchen, Burger, Crêpes, Süßigkeiten oder Langos an den Donnerstagen ab. Außerdem unterstützt die Aktion die Schausteller, die dieses Jahr wenig Gelegenheiten hatten, ihre Kunden zu verwöhnen.

Außerdem gibt es im Oktober an rund 20 ausgewählten Schaufenstern Handlettering – also die Kunst schöner Buchstaben – der anderen Art zu bestaunen. Große Sinnsprüche werden auf die Schaufenster gemalt und regen laut Verwaltung zum Nachdenken über die Bedeutung des örtlichen Handels und der örtlichen Gastronomie an. Handlettering-Spezialistin „Cathy von Ulm“ zeichnet jeden Spruch individuell auf eines der Schaufenster.

Mehr Zeit für einen gemütlichen Einkaufsbummel in der Innenstadt erhalten die Kunden am Samstag, 14. November. Die Geschäfte, die an diesem Abend in der Innenstadt bis 20 Uhr geöffnet sind, werden mit stimmungsvollem Licht angestrahlt. Bei einem Gewinnspiel können zudem Friedrichshafener Geschenkgutscheine im Gesamtwert von 850 Euro ergattert werden. In zehn Schaufenstern werden überdimensionale Gutscheine versteckt. Wer mindestens fünf davon findet kann eine Gewinnkarte ausfüllen und mit etwas Glück gewinnen.