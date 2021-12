Katamaran zwischen Friedrichshafen und Konstanz schränkt Fahrzeiten ein

Aktuelle Fahrzeiten des Katamarans

Ab Montag, 6. Dezember fährt der Katamaran montags bis freitags an Werktagen von 10 Uhr bis 15 Uhr im 2-Stunden-Takt.

Im Berufsverkehr, also zwischen 6 und 9 bzw. 16 und 19 Uhr fährt er weiterhin im Stundentakt.

In den Weihnachtsferien vom 23. Dezember bis 9. Januar sind die Katamarane ausschließlich im 2-Stunden-Takt unterwegs. Die schnelle Verbindung startet dann montags bis freitags in Konstanz um 7 Uhr und in Friedrichshafen um 6 Uhr. Samstags findet die erste Fahrt jeweils zwei Stunden später statt.

Weitere Informationen zum Fahrplan gibt es auf der Webseite der Reederei unter www.der-katamaran.de oder direkt an den Anlegern am Hafen. Aktuelle Änderungen sind auch über den „KatTicker“ unter www.der-katamaran.de/kat-ticker abrufbar.