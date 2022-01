Termine im Impfstützpunkt gibt's weiterhin ohne Anmeldung

In Kooperation mit dem Bodenseekreis bietet die Stadt Friedrichshafen im Impf-Stützpunkt Innenstadt in der Eugen-Bolz-Straße Impfungen ohne Terminvereinbarung an. Geimpft wird wöchentlich von Freitag bis Montag, jeweils von 10 bis 17 Uhr, solange der Vorrat reicht.

Um die Wartezeiten möglichst kurz zu halten, werden an die Impfwilligen Bändel ausgegeben. Die Ausgabe der Bändel für den jeweiligen Öffnungstag erfolgt ab etwa 9.30 Uhr an die Wartenden.Abhängig von der jeweiligen Nachfrage besteht die Möglichkeit, auch tagsüber noch einen Bändel für eine Impfung zu erhalten. Dabei gilt weiterhin: Wer einen Bändel erhält, hat zugleich die Zusage, dass an diesem Tag die Impfung erfolgt. Der Zutritt zum Impfstützpunkt ist nur mit FFP2-Maske möglich.

Anhand der Farbe des ausgegebenen Bändels ist ein Zeitfenster für die Impfung erkennbar. Die Impfwilligen können daher die Warteschlange verlassen und später wiederkommen. So soll die Wartezeit für alle, die später am Tag drankommen, verkürzt werden. Dennoch kann es zu Verzögerungen kommen, da insbesondere die ärztliche Aufklärung individuell ist. Städtisches Personal ist während der gesamten Öffnungszeiten vor Ort, koordiniert den Ablauf und beantwortet Fragen zur Organisation.

Impfwillige, die in der Warteschlange kein Bändel bekommen konnten, werden vor Ort über die weiteren Möglichkeiten einer Impfung informiert. Da die Anzahl der Impfungen pro Öffnungstag begrenzt ist, kann eine Impfung ohne Bändel nicht garantiert werden.Es werden keine Bändel für andere Öffnungstage ausgegeben. Jede Person in der Warteschlange erhält nur ein Bändel.

Es wird die Erst-, Zweit- und bei Berechtigung Drittimpfung verabreicht. Wer die Voraussetzungen für eine Drittimpfung nicht erfüllt, kann nicht bedient werden. Ärztinnen und Ärzte führen vor Ort die individuelle medizinische Beratung durch. Angeboten werden je nach Verfügbarkeit die Impfstoffe der Hersteller Biontech, Johnson & Johnson und Moderna. Die Impfung ist entsprechend der aktuellen Richtlinien der Ständigen Impfkommission möglich. Mitzubringen sind: Impfpass (wenn vorhanden) oder Nachweis der bisherigen Corona-Impfungen, Ausweis oder Pass, Krankenversichertenkarte (wenn vorhanden). Der Zutritt zum Impfstützpunkt ist nur mit FFP2-Maske möglich.