Friedrich-von-Keller-Schule freut sich über viele gute Abschlüsse

Abtsgmündm(an) - Die Schülerinnen und Schüler der Werkrealschule sowie der Realschule der Abtsgmünder Friedrich-von-Keller-Schile sind im Ausaal der Kochertalmetropole feierlich verabschiedet worden. Schulbeste an der Realschule ist Klara Stegmaier mit einem Schnitt von 1,0.

Rektorin Nicole Rathgeb gratulierte 81 Schülerinnen und Schülern zu einem erfolgreichen Abschluss. Trotz coronabedingten Einschränkungen in den vergangenen beiden Jahren ist es den Absolventinnen und Absolventen geglückt, durch ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Selbstdisziplin und die Unterstützung engagierter Kolleginnen und Kollegen sowie ihren Eltern Ergebnisse zu erzielen, auf die sie stolz sein können. So überreichte die Schulleiterin gemeinsam mit den Klassenlehrern insgesamt zwölf Hauptschulabschluss- und 69 Realschulabschlusszeugnisse, wobei 14 Schülerinnen und Schüler einen Preis (P) und 23 eine Belobigung (B) erzielten.

Die Firma Kessler & Co stiftete auch in diesem Jahr einen Sonderpreis, der allen Abschlussschülern die einen Preis erhalten – also mit einem Durchschnitt von 1,0 bis 1,9 – überreicht wurde. Jahrgangsbeste der Klasse WR9 beim Hauptschulabschluss waren Dominik Gebel und Julian Hirsch mit einem Durchschnitt von 2,5. Lorenz Albrecht wurde für die beste Mathe-Leistung mit dem Mathematik-Sonderpreis der Friedrich-von-Keller-Schule ausgezeichnet.

Klara Stegmaier schloss als Beste des Realschuljahrgangs mit dem Schnitt von 1,0 ab und erhält den Sonderpreis als Schulbeste der Realschule der Friedrich-von-Keller-Schule. Sie qualifizierte sich somit auch für den Sonderpreis der Abtsgmünder Bank für die Zeugnisleistung 1,0. Den Deutschpreis der Bibliothek Abtsgmünd, der von Heidi Schmid überreicht wurde, erhielten Judith Widmann, Klara Stegmaier und Paula Schmid. Mit dem Englisch-Sonderpreis wurden Lara Fahrian, Carina Sanwald und Nele Maier ausgezeichnet. Lara Fahrian, Klara Stegmaier und Julia Schmid qualifizierten sich mit der besten Mathe-Leistung für den Mathematik-Preis der FvkS. Den AES-Sonderpreis haben sich Judith Widmann, Carina Sanwald und Julia Schmid erarbeitet. Niklas Gold, Jakob Seis und nochmals Klara Stegmaier wurden mit dem Technik-Sonderpreis geehrt.

Absolventen Hauptschule, WR9: Lorenz Albrecht, Mohamad Darkuschi, Sascha Dederer, Dominik Gebel, Christian Hirsch, Julian Hirsch, Laura Krenz, Lukas Kunzmann, Matthias Lutz, Lukas Rössler, Philipp Schuster und Mike Wosgien.

Absolventen Realschule, R10a: Hubert Chmielewski, Lara Fahrian (P), Pauline Fink (B), Angelina Gelbel, Niklas Gold (B), Grete Hafner (B), Larissa Hahn (B), Leonie Hauser (B), Elias Hümer (B), Emilia Lutz, Annika Mail (B), Max Peller, Nils Reiber (B), Kim Remmler (P), Hannah Rettenmaier (P), Hannah Röhrle (B), Philipp Schäffner (B), Jolina Schröder (B), Anna Stegmaier (P), Leon Tienelt, Guoda Vitkuté, Elina Vogel, Judith Widmann (P), Tim Wiedmann (B). R10b: Maren Bieg, Philipp Bihlmaier, Lukas Ebel (B), Jonas Feil (P), Nicole Funk (B), Loris Groß, Lena Hieber (B), Lasse Josten, Julian Kattenbeck, Sidney Krauß (P), Julian Maier (B), Jannes Munz, Jule Retter, Leni Retter, Kim Rocktäschel (P), Bastian Römpp, Carina Sanwald (P), Klara Stegmaier (P), Lia Stütz, Laurin Vogt (B), Celina Waschiczek (B), Isabel Weber (B), Nico Werner. R10c: Nele Bauer, Nico Berroth, Silas Drechsler, Alan Dutton (B), Mara Frank, Max Graule, Sarah Heinzmann (B), Jule Maier, Nele Maier (P), Ronny Maier, Loris Mangold, Elias Pfitzer, David Schäfer, Pauline Schäffauer (B), Anabel Schenk, Julia Schmid (P), Paula Schmid (P), Jakob Seis (P), Tobias Thal (B), Daniel Weber, Nick Wörner, Sören Zwettler.