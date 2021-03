Friedrich Merz: Aufschwung nach der Pandemie

Der CDU-Wirtschaftspolitiker Friedrich Merz kommt nochmals an den Bodensee – zumindest digital. In einer digitalen Videoschalte wird er am Freitag, 12. März, um 18 Uhr zur Frage „Wie gelingt der Aufschwung nach der Pandemie?“ referieren. Merz wird laut Ankündigung Stellung beziehen und anschließend auch für eine Diskussion zur Verfügung stehen. Interessenten können über die Facebookseite von Bodensee-Landtagskandidatin Dominique Emerich oder über einen Zoomlink zuschalten.

Der Link ist erhältlich über die CDU-Kreisgeschäftsstelle unter oder unter 0751 / 56 09 25 20.