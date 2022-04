Die Friedhofskirche St. Peter & Paul in Nusplingen ist auch in diesem Jahr wieder im Zeitraum vom 1. Mai bis 27. Oktober an allen Sonn- und Feiertagen von 14 bis 17 Uhr geöffnet. In diesem Zeitraum kann die Kirche kostenlos besichtig werden. Führungen werden separat ausgeschrieben oder können direkt bei der Gemeindeverwaltung Nusplingen unter Telefon 07429 93 10 920 oder per Mail an Marina.Thalmaier@nusplingen.de gebucht werden.