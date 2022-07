Friedenspfahl steht an der Peter-Härtling-Schule

Nach dem Beitritt der Gemeinde Hülben zur Vereinigung „Majors for Peace“ vor einigen Wochen wollte die Gemeinde den Friedensgedanken in Hülben auch sichtbar machen. Das gibt die Gemeinde in einer Pressemitteilung bekannt. Zusätzlich zur dauerhaften „Bürgermeister für den Frieden“-Beflaggung, wurde vergangenen Dienstag mit einer feierlichen Veranstaltung ein Friedenspfahl vor der Peter-Härtling-Schule aufgestellt. Dazu haben sich die Klassen 3 und 4 in gemeinsamer Projektarbeit kreativ mit dem Thema Frieden und Freundschaft auseinandergesetzt.

Der Projekttag begann für die Schüler aller Klassenstufen mit einer gemeinsamen Lesung. „Neu hier?“ erzählt die Geschichte von Wilma Wochenwurm, auf deren Wiese plötzlich fremde Käfer leben, welche auf die Fragen „Woher kommt ihr?“ und „Was wollt ihr hier?“ nicht antworten. Dies ärgert die anderen Wiesenbewohner bis Fritzi Friedenstaube erklärt, dass die Käfer Flüchtlinge seien und die Sprache nicht verstünden. Den Schülern und Schülerinnen sollen so die Themen Krieg, Flucht und Integration nähergebracht werden.

In einer anschließenden Gesprächsrunde sei deutlich geworden, dass fast alle anwesenden Kinder bereits Kontakt mit Anders-Sprachigen hatten. Dies sei aber kein Grund für Ausgrenzung. Schließlich könne man ja noch mit Händen und Füßen kommunizieren. „Das klappt schon irgendwie“, meinte einer der Schüler. Schulrektorin Jana Feske betonte: „Es ist einfach wichtig, dass wir uns schon an der Grundschule mit diesen Themen beschäftigen und wir möchten zeigen: So schwer ist das mit dem Frieden nicht!“

Nach der Lesung ging es für die Klassen 1 und 2 in den Unterricht, während sich die Klassen 3 und 4 in verschiedene Projektgruppen begaben. Hier wurden Freundschaftsbänder geknüpft, Mobile aus Friedenszeichen gebastelt, Leinwände und Steine bemalt und der Friedenspfahl gestaltet.

Friedenspfähle sind laut Mitteilung der Gemeinde Mahnmal, stummes Gebet und internationales Friedenssymbol in einem. Sie sollen daran erinnern, dass Frieden möglich sei, er nur in den Menschen selbst beginnen könne und man den Alltag im Geiste der Worte „Möge Friede auf Erden sein“ leben solle. Friedenspfähle sind ein Projekt der May Peace Prevail On Earth International e.V., einer Nichtregierungsorganisation der UNO, gegründet 1955 in Japan von Masahisa Goi.

Bevor der Pfahl jedoch offiziell eingeweiht wurde, ging es für die Klassen 3 und 4 erneut in die Schulaula. Buntestagsmitglied Pascal Kober, der sozialpolitische Sprecher der FDP-Bundesfraktion, Militärseelsorger und Opferbeauftragter der Bundesregierung, besuchte für diesen Anlass die Peter-Härtling-Schule und nahm sich bei einem gemeinsamen Austausch Zeit für die Fragen der Kinder.

Danach ging es raus vor das Schulgebäude, wo sich bereits einige Hülbener Bürger und Bürgerinnen versammelt hatten. Bürgermeister Ganser begrüßte die Anwesenden mit ein paar kurzen Sätzen und übergab dann das Wort an Kober. „Dass Bürgermeister Ganser sich der Aktion Bürgermeister für den Frieden angeschlossen hat, ist nicht nur ein wichtiges Symbol. Ganz konkret war es Anlass für die Schülerinnen und Schüler, sich in verschiedenen Formen, künstlerisch und inhaltlich mit dem Thema Frieden auseinanderzusetzen. So bietet sich auch für die Kinder die Möglichkeit, die Nachrichten über den Krieg in der Ukraine zu verarbeiten.“, betonte der Bundestagsabgeordnete. Es folgte Udo Lindenbergs Hit „Wir ziehen in den Frieden“, der von den Schülern und Schülerinnen gesungen wurde. Direkt im Anschluss weihten Herr Ganser, Herr Kober und der ebenfalls anwesende Schulrat Udo Paulus den Friedenspfahl feierlich ein.