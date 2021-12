Friedenslicht kommt ins Dekanat Ostalb

Das Friedenslicht von Bethlehem kommt ins Dekanat Ostalb. Im Dekanatsbezirk Aalen wird das Friedenslicht am Sonntag, 12. Dezember, mit Blitzandachten (Dauer circa zehn Minuten und nur bei gutem Wetter) an mehreren Orten in Aalen verteilt: Um 17 Uhr an der Salvatorkirche, 17.30 Uhr an der Stadtkirche – das Friedenslicht bleibt dann auch in beiden Kirchen. Um 18 Uhr findet eine dritte ökumenische Blitzandacht am Rathaus statt, bis 19 Uhr kann das Friedenslicht dann dort auch abgeholt werden.

Im Dekanatsbezirk Neresheim kann das Friedenslicht ab Mittwoch, 22. Dezember, in den Gemeinden Jagstheim, Flochberg, Dirgenheim und Kirchheim abgeholt werden.

Im Dekanatsbezirk Ellwangen wird das Friedenslicht am Sonntag, 12. Dezember, am Fuchseck in Ellwangen zwischen 17 und 17.15 Uhr verteilt. Ab Montag, 13. Dezember, kann es in der Basilika, in der Kapelle der Combonis und auf dem Schönenberg abgeholt werden.

Das Katholische Dekanat Ostalb bittet darum, Laternen oder andere geeignete Gefäße zum Transport des Friedenslichtes mitzubringen. So könne das Licht weiter verteilt werden und die Menschen würden mithelfen, dass dieses Symbol der Hoffnung auf Frieden an Weihnachten in zahlreichen Kirchengemeinden und Wohnzimmern, Krankenhäusern und Kindergärten, Seniorenheimen, Asylbewerberunterkünften, Rathäusern und Justizvollzugsanstalten leuchtet.