Fridolin Schley und Simone Trieder lesen für die Demokratie

Lindau (lz) - Zu eine Autorenlesung kommen Montag 21. November, um Fridolin Schleyund Simone Trieder ins Alten Rathaus Lindau. Die Lesung ist Teil der bayerischen Lesereise Demokratie und steht unter dem Titel „Wie mutig ist der Mensch? „,Lesen für die Demokratie’“– Fridolin Schley und Simone Trieder“. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Die Themen des Abends des Verbands deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller Bayerns (VS Bayern) und des VS Sachsen-Anhalt in Zusammenarbeit mit der Therese Literaturgesellschaft mit Unterstützung des bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst sind Begegnungen zwischen Ost und West – Von Widerstand und Opportunismus im Nationalsozialismus. Die Lesung findet zusammen mit der VHS Lindau exklusiv in Lindau statt.

Simone Trieder beschreibt in ihrem Werk „Zelle Nr. 18“ eine Geschichte von Mut und Freundschaft. Im Spätsommer 1943 warten in der Zelle 18 der Haftanstalt Berlin-Moabit die drei Polinnen Krystyna Wituska (23), Maria Kacprzyk (21) und Lena Dobrzycka (21) auf die Vollstreckung ihrer Strafe. Vom Reichskriegsgericht wegen Spionage verurteilt, droht ihnen der Abtransport in ein Straflager oder die Hinrichtung. Die 16-jährige Helga Grimpe beginnt mit Hilfe ihrer Mutter, die zwangsverpflichtet in Moabit als Wärterin arbeitet, einen heimlichen sehr persönlichen Briefkontakt zu den drei jungen Frauen.

Die Autorin ist in Quedlinburg geboren, studierte Sonderpädagogik in Rostock und arbeitete als Regieassistentin in Zwickau, Karl-Marx-Stadt und Halle. Sie wurde mit vielen Stipendien ausgezeichnet. 2021 für den Deutsch-Polnischen Journalistenpreis nominiert. Die Akademie für gesprochenes Wort Stuttgart verlieh ihr 2021 einen Hauptpreis.

Fridolin Schley führt die Zuhörer in seinem Buch „Die Verteidigung“ in die Zeit der Nürnberger Prozesse: Einer der Angeklagten ist Ernst von Weizsäcker, SS-Brigadeführer und Spitzendiplomat unter Ribbentrop. Zu seinen Verteidigern zählt auch sein Sohn Richard, der vier Jahrzehnte später als Bundespräsident in seiner Rede vom 8. Mai über Kriegsschuld und die Befreiung Deutschlands vom Nazi-Gräuel sprechen wird. Eine historische Konstellation, die man kaum erfinden könnte: Hier stoßen – verkörpert in Vater und Sohn – das alte, schuldbeladene Deutschland und die gerade entstehende Bundesrepublik aufeinander.

Die Abendkasse ist ab 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt fünf Euro, Schüler und Studenten zahlen 3,50 Euro.