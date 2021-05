Fridinger Stadtfest wird abgesagt

Fridingen (pm) - Die Stadt Fridinger hat ihr Stadtfest, das für das Wochenende vom 10. bis 12. September geplant war, abgesagt. Grund dafür sei die fehlende Planungssicherheit, die die derzeitige Situation in der Corona-Pandemie mit sich bringe.

Wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung schreibt, habe sie sich in Absprache mit dem Gemeinderat und den teilnehmenden Vereinen zu diesem Schritt entschlossen. Die Organisatoren bedauern, dass dieses gesellschaftliche Ereignis zum zweiten Mal in Folge entfallen muss. Denn bereits im vergangenen Jahr konnte die Großveranstaltung, die an den drei Tagen mehrere Tausend Besucher in die historische Altstadt lockt, nicht stattfinden. Weiter heißt es: „Aufgrund der gegenwärtig immer noch andauernden Pandemie wird von verantwortlicher Seite leider keine andere Möglichkeit gesehen.“

Ein Fest dieser Größenordnung fordere eine vorausschauende Planungs- und Vorbereitungszeit von mehreren Wochen. Die Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt musste getroffen werden, um für alle Mitwirkenden frühzeitig Klarheit und Planungssicherheit zu verschaffen, so die Stadtverwaltung. Trotz derzeit sinkenden Inzidenzen sowie einer zunehmenden Anzahl von Geimpften, sei man sich einig, dass solche nicht „kontrollierbaren Veranstaltungen“, bei denen weder ein Abstandsgebot noch entsprechende Hygienevorschriften überprüf- oder einhaltbar sind, schon im September möglich sind. Die Organisatoren hoffen, dass im nächsten Jahr wieder das Fridinger Stadtfest gefeiert werden kann.