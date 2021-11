Fridays for Future reicht das Klimabudget nicht

Die Gruppe von Fridays for Future Bodensee lädt am Freitag, 19. November, zu einer Demonstration mit anschließender Kundgebung am Graf-Zeppelin-Haus ein.

Hintergrund sind die Diskussionen um das Klimabudget der Stadt, das in der Ratssitzung am Montag, 22. November, verabschiedet werden soll.

Am Freitag, 19. November, startet Fridays for Future um 15.30 Uhr am Stadtbahnhof an den Fahrradständern. „Mit einem Demonstrationszug bewegen wir uns dann durch die Innenstadt und anschließend am See entlang in Richtung Graf-Zeppelin-Haus“, schreiben die Veranstalter.

Demo vor der Ratssitzung

Da am Montag, 22. November, die Abstimmungen zum Klimabudget im Gemeinderat stattfinden, „wollen wir davor noch zeigen, dass uns dies nicht egal ist, und wir mehr Maßnahmen als geplant erwarten, denn so geht es nicht weiter“, heißt es in einer Ankündigung der Demonstration.

Vom Klimabudget würden Projekte bezahlt, die nichts mit Klimaschutz zu tun hätten. Andere wichtige Themen würden hingegen ignoriert oder aus finanziellen Gründen übersprungen, obwohl sie dringend gebraucht würden, so die Vertreterinnen und Vertreter von Fridays for Future.

Viele Teilnehmer gewünscht

„Insgesamt wird im aktuellen Entwurf mehr auf Klimaanpassung statt Klimaschutz geachtet, was nicht nötig wäre mit entsprechenden Klimaschutzmaßnamen. Es wird Wichtiges nach hinten geschoben und Unwichtiges wird als „guter Start“ gewertet“, heißt es weiter. Daher wünschen sich die Jugendlichen, dass viele Menschen sie bei dem Vorhaben unterstützen und damit zeigen, was wichtig hier vor Ort sei.