Freunde des Ford Mustang treffen sich monatlich

SIGMARINGEN (sz) - Seit über einem Jahr treffen sich die Freunde von Ford Mustangs aus den Landkreisen Sigmaringen, Zollernalb, Tuttlingen, Ravensburg und Konstanz einmal im Monat in Sigmaringen. Treffpunkt ist derzeit meist das Restaurant Bootshaus. Doch bevor man sich zu Tisch begibt, ist es natürlich immer erst Mal ein großes Hallo und die ersten Benzingespräche werden schon auf dem Parkplatz geführt. Mit Beginn der Saison am 1. April kamen elf Mustangs mit ihrem Pony im Kühlergrill zusammen. Machte unterm Strich eine Motorpower von rund 4500 PS.

Einer der Begründer des Stammtisches und aktives Mitglied ist Daniel Klett aus Hausen im Tal. Zusammengefunden haben sie sich Ende 2017 in einer Ford Mustang-Gruppe auf Facebook. Schnell war klar, dass es in den Landkreisen rund um Sigmaringen nicht wenige Mustang-Liebhaber gibt, die der Idee eines regelmäßigen Treffens sofort aufgeschlossen gegenüberstanden. Die Fangemeinde für den „Stang“ ist groß. Spätestens seit es das Ponycar ab Modelljahr 2015 auch in einer europäischen Ausführung gibt, ist der amerikanische Traum auf Rädern auch bei uns gar nicht mehr so selten.

Was die Mitglieder verbindet, ist die Faszination für die amerikanischen Autolegende, die seit 1965 gebaut wird.