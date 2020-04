„Freuen wir uns schon jetzt auf die herzlichen Begegnungen“

Mit dem Shutdown an unserer Grundschule begann im März eine äußerst ungewöhnliche Zeit für mich (und natürlich auch für alle am Schulleben Beteiligten): Sämtliche Termine, wie zum Beispiel Besprechungen, Elternabende, die wöchentlichen Chorproben und natürlich der tägliche Unterricht wurden von einem auf den anderen Tag gestrichen. Freie Abende ohne eine Verpflichtung waren die Folge. Dem anfänglichen Schock folgte angenehme Ruhe, diese wich dem Lagerkoller.

Und ganz plötzlich ist da wieder Raum und Zeit, um kreativ zu werden und Neues zu planen: Es gilt jetzt nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern nach Vorne zu blicken. Kreativität und vor allem Flexibilität ist jetzt gefragt und ich bin schon äußert motiviert – ob bei der Unterrichtsgestaltung für unsere Schüler (viele unserer Kolleginnen und Kollegen arbeiten sich in das digitale Lernen ein und versuchen, die Begeisterung bei den Kindern im Homeschooling aufrecht zu erhalten) als auch bei der Erstellung einiger „Probe-Videos“ für die Sängerinnen und Sänger von Tonart. Dafür haben wir einen internen Youtube-Kanal angelegt und so können alle MitsängerInnen ein bisschen Üben (und zwar immer dann, wann sie Zeit und Lust haben). Denn Singen tut nachweislich gut und kann unseren Tag aufhellen (Einfach mal das Radio aufdrehen und mitsingen... Es muss ja nicht immer nur unter der Dusche sein) Ich plane außerdem Tonart-Konzerte oder bin auf der Suche nach neuen Musicals für die Schülerinnen und Schüler unserer Grundschule.

Nach Corona wird sicherlich Vieles nicht mehr so sein wie vorher. So manches wird uns genommen und so sind Treffen mit den Großeltern, das Grillen mit Freunden, der Schulbesuch oder Chorproben in die Ferne gerückt und keiner von uns weiß, wann die Dinge, die für uns selbstverständlich waren, wieder unbeschwert möglich sein werden.

Mitte Mai war auch für mich persönlich ein großes Lebensereignis geplant: Ich hätte geheiratet, alles war voller Vorfreude geplant, die Einladungen verschickt, der Caterer gebucht, die Deko ausgesucht. Auch hier zwingt uns Corona, sehr private Pläne in den Hintergrund zu schieben und neu zu denken. Wir haben jetzt zwei mögliche neue Termine festgelegt (denn vielleicht ist eine Hochzeit mit vielen Gästen auch im Herbst noch nicht durchführbar). Aber gerade dieses Umdenken, das „neu-Planen“ und das Besinnen auf Wesentliches und auf Werte birgt eine große Chance für uns alle.

Freuen wir uns schon jetzt auf die herzlichen Begegnungen mit anderen Menschen, miteinander unbeschwert lachen und feiern, gemeinsame Projekte planen und durchführen.

Geli Holzmann, Schulleiterin an der GS Haisterkirch und Chorleiterin vom Bad Waldseer Chor Tonart