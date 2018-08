Freudentränen beim Besuch in der alten Heimat

Inzigkofen (sz) - Wer in einem Pflegeheim wohnt, freut sich riesig, alte Bekannte und die alte Heimat wiederzusehen. Vor diesem Hintergrund organisierte Heidi Rzepka, Seniorenbeauftragte der Gemeinde Inzigkofen und selbst vormals Mitarbeiterin des Josefinenstiftes, zusammen mit der Ortsverwaltung Vilsingen einen gemütlichen Treffnachmittag zwischen Vilsinger Senioren und Bewohnern des Josefinenstiftes auf dem Vilsinger Dorfplatz, unterstützt von freiwilligen Helfern aus Vilsingen und vom Ortschaftsrat sowie vom Josefinenstift. Bei schönstem Wetter verbrachten so rund 100 Senioren einen harmonischen und gemütlichen Nachmittag in Vilsingen.

Rumänin singt ein Lied aus ihrer Heimat

Mit drei Malteserbussen kamen die Bewohner des Josefinenstiftes nach Vilsingen, wo bereits viele Vilsinger Senioren auf sie warteten. Zu Beginn hielt Dekan Christoph Neubrand eine feierliche Andacht in der Vilsinger Kirche, die von Manfred Saalmüller an der Orgel musikalisch umrahmt wurde. Im Anschluss an den Gottesdienst berichtete Neubrand über die gelungene Kirchenrenovation. Die Gäste aus Sigmaringen waren von der schönen, großen und sehr hellen Kirche beeindruckt. Nach dem Gottesdienst spazierten alle gemeinsam zum Dorfplatz zur festlich eingedeckten Kaffeetafel unter schattigen Bäumen.

Ortsvorsteherin Viktoria Gombold-Diels und Rzepka begrüßten die Gäste und hießen sie willkommen. Nachdem sich alle mit Kaffee und Kuchen gestärkt hatten, ergriff Bruno Brotzer, Heimfürsprecher und Bewohner des Josefinenstiftes Sigmaringen das Wort und bedankte sich für die Einladung. Begleitet von Manfred Saalmüller wurden nun Volkslieder gesungen, die fast alle auswendig konnten. Renata Anton, eine Pflegekraft aus Rumänien, erzählte von ihrer Arbeit im Seniorenheim, dass es ihr große Freude bereite, dort für und mit Menschen tätig zu sein. Danach griff sie selbst zur Gitarre und beeindruckte die Gäste mit einem Lied aus ihrer Heimat.

Was ein Vilsinger von einer gewonnenen Paris-Reise berichtet, hörten die Zuschauer in dem Sketch von Elke Fritz und Rzepka, bei dem viel geschmunzelt und gelacht wurde. Ganz besonders erfreute dies einen ehemaligen Vilsinger Bürger, der nun seit langer Zeit wieder einmal in seiner Heimat war und der reichlich Freudentränen vergoss.

Die Zeit verging wie im Fluge und schon wurde in einer riesengroßen Feuerschale ein Feuer entfacht, wo Kurt Fritz für annähernd 100 Hungrige Steaks und Würste gekonnt grillte. Die Helfer hatten alle Hände voll zu tun und waren trotz der Sommerhitze unermüdlich auf den Beinen, um alle gut zu versorgen.

Als dann die Busse zur Abholung der Bewohner des Josefinenstifts kamen, fiel der Abschied schwer.