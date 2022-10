Freude über zwei Mal 1000 Euro

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ravensburg/Wangen - Je einen Scheck über 1000 Euro konnten die Tafel Ravensburg und die Wangener Tafel entgegennehmen. Überreicht wurden sie von der Stiftung Landzunge, die Überschüsse ihres Stiftungserlöses wohltätigen Zwecken zukommen lässt. Der ehemalige Landrat Kurt Widmaier überreichte die Schecks im Namen der Landzunge. „Wir wissen, wie wertvoll Ihre Arbeit ist“, bedankte er sich bei der Übergabe.

Krisen fordern die Tafeln: Die Freude bei den Empfängern ist groß, wird bei den Tafeln doch jede erdenkliche Unterstützung benötigt. DRK-Präsident vom Kreisverband Ravensburg, Dieter Meschenmoser, sagte Danke im Namen der Tafel Ravensburg: „Wir würden gerne sagen, wir sind überflüssig. Aber das Gegenteil ist der Fall: Wir sind stark gefordert.“ In den vergangenen Jahren ganz besonders: Der großen Flüchtlingswelle im Jahr 2015 folgten Corona und der Ukraine-Krieg mit ihren wirtschaftlichen und sozialen Folgen.

Durch die neue Organisation mit je einem möglichen Besuch pro Berechtigtem jede Woche müssten in der Tafel Ravensburg die Grundnahrungsmittel Mehl, Milch, Nudeln, Reis und Zucker jetzt täglich vorrätig sein, so Walter Lehmann, der Leiter der Tafel Ravensburg. Dies könne nur durch Zukauf geschultert werden, wofür das gespendete Geld eingesetzt wird.

Hohes Engagement und große Unterstützung: Auch bei der Tafel in Wangen ist das Geld gut angelegt. Christopher Schlegel, von der Caritas Bodensee-Oberschwaben, meinte vor allem in Bezug auf die Ehrenamtlichen: „Die Belastungsgrenze ist erreicht. Nach oben gibt es keine Luft mehr.“ Die Tafel in Wangen ist ein Kooperationsprojekt der Caritas und des DRK-Kreisverbandes Wangen. Sie arbeitet mit 50 bis 60 Ehrenamtlichen. Bei der Tafel Ravensburg engagieren sich 65 bis 70 Personen ehrenamtlich.

Es gab auch Positives zu vermelden: Die Unterstützung der Einrichtungen sei riesig, sowohl im privaten als auch im unternehmerischen Bereich, war von Walter Lehmann zu erfahren. Beispielhaft steht dafür auch die Metzgerei Buchmann, die die Ravensburger Tafel regelmäßig mit hochwertigen Wurst- und Fleischwaren unterstützt. Ralf Buchmann sei auch der Initiator für die Spenden an die Tafeln gewesen, hat Marlies Fimpel von der Geschäftsstelle Landzunge Bad Waldsee verraten.