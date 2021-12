Freude bereiten und Gutes tun

Mit der alljährlichen Weihnachtspostaktion unterstützen die Kinder der Grundschule Dürmentingen in der Vorweihnachtszeit einen guten Zweck. Es werden Weihnachtsbriefe an Mitschüler und die am Schulleben beteiligten Personen geschrieben sowie kleine Päckchen gepackt, die dann am letzten Schultag ausgeteilt werden. Somit können die Schulkinder ihren Mitschülern Freude bereiten und gleichzeitig Gutes tun. Das interne „Porto“ aus der Weihnachtspost wird einem guten Zweck gespendet. So auch in diesem Jahr: Insgesamt konnte ein Betrag in Höhe von 440,50 Euro auf das Bankkonto der Caritas Biberach-Saulgau für das Kinderhospiz eingezahlt werden.

Rektorin Birgit Köhler und ihr Kollegium haben sich in diesem Jahr dafür entschieden, den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst zu unterstützen, weil dieser sich um Familien mit einem schwer erkrankten Kind kümmert und hilft, die vielfältigen Belastungen des täglichen Lebens zu bewältigen und Freiräume für Eltern und Geschwister zu schaffen. Die Kinder der Grundschule Dürmentingen haben so dazu beigetragen, Familien und Kindern zu helfen, deren Leben von einer schweren Krankheit überschattet und für die ein unbeschwertes Leben keine Selbstverständlichkeit ist.