Freude über erfolgreiches Volksbegehren

Viel Arbeit hat der Lindauer Kreisverband der ÖDP im vergangenen Jahr gehabt. Sei es für die Landtags- und Bezirkswahlen, aber auch und vor allem für das Volksbegehren „Rettet die Bienen“. Dafür kann die Partei aber einen Riesen-Erfolg für sich verbuchen. Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung freuten sich die Mitglieder deshalb umso mehr über das erfolgreichste Volksbegehren Bayerns überhaupt. Bei den Wahlen bestätigten sie Xaver Fichtl als Kreisvorsitzenden.

„Wir haben ein arbeitsreiches Jahr hinter uns“, fasste Kreisvorsitzender Xaver Fichtl auf der Jahreshauptversammlung der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) zusammen, zu der 13 Mitglieder aus dem ganzen Landkreis Lindau nach Mellatz gekommen waren. Dabei hatte der Kreisverband nicht nur jede Menge Arbeit wegen der Landtags- und Bezirkstagwahlen, sondern auch wegen des von der ÖDP gestarteten Volksbegehrens zur Artenvielfalt „Rettet die Bienen“. Während die Wahlen nur teilweise von Erfolg gekrönt waren, war der Erfolg beim Volksbegehren umso größer. „Die Direktkandidaten sind leider nicht in den Landtag gekommen“, berichtete Fichtl und erklärte, dass die Partei an der Fünf-Prozenthürde gescheitert sei. Beim Bezirkstag dagegen sah es für die ÖDP erfreulicher aus, da es hier keine Fünf-Prozenthürde gebe. Umso mehr freute sich Fichtl darüber, dass das Volksbegehren „das erfolgreichste in Bayern überhaupt“ war. Und das, obwohl der Bauernverband „heftig dagegen opponiert“ und „falsche Dinge“ behauptet habe. „Das wurde in Lindau geglaubt“, meinte er und sagte, dass er andere Bauernverbände, wie den ABL (Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft) für bessere Vertreter der Landwirte hielte als den Bauernverband. Diesem warf er vor, Lobbyarbeit zu betreiben und die Interessen der Agrarindustrie zu vertreten, statt die der Kleinbauern. Zudem zeigte er sich verwundert darüber, dass sich sowohl Biobauern als auch Imker gegen das Volksbegehren gewandt hatten. Den Vorteil an der Diskussion sah Fichtl jedoch darin: „Man hat mal deutlich sehen können, wie der Bauernverband agiert. Ich hoffe, dass die Klein- und Biobauern das jetzt sehen, dass der Bauernverband ganz andere Sachen will.“

Nenning spricht über Nahverkehr

Berichtete Kreisrat Werner Nenning den ÖDP-Mitgliedern von den aktuellen Anstrengungen des Kreisrats zugunsten eines neuen Landkreis-Konzepts für den öffentlichen Nahverkehr mit einheitlichen Fahrtrouten und verlässlicher Taktung, sprach ÖDP-Kreisrätin Uta Reinholz über die aktuelle Situation und die finanzielle Unterstützung des Landkreises zugunsten der Kurzzeitpflege. Dagegen klärte Stadträtin Renate Schmid über ihre Arbeit im Lindauer Stadtrat und den diversen Ausschüssen auf.

Zudem berichteten sie und ihr Stadtratskollege Fichtl darüber, wie es zu dem aktuellen ÖDP-Antrag gegen den geplanten Kunstrasen auf dem Lindauer Sportplatz gekommen ist. Ohne von der Kunstrasen-Problematik zu wissen, hatten beide für den Kunstrasen gestimmt. Zwei Tage nach der Abstimmung habe ein Artikel in der LZ auf die Mikroplastikgefahr aufmerksam gemacht. Daraufhin habe Fichtl den Antrag gestellt, die Abstimmung zu wiederholen.

Über die bundesweite ÖDP-Politik mit ihren über 400 Mandatsträgern in Bayern sprach hingegen Peter Borel. In Anbetracht der bevorstehenden Europawahl, bei der die ÖDP ihren Kandidaten Klaus Buchner ins Rennen schickt, erklärte er den Slogan „weniger Wachstum ist mehr Zukunft“, mit dem die Partei in den Wahlkampf geht und der ihre Forderungen in sich vereint. „Wir brauchen dringendst einen Wandel. Nicht nur einen Klimawandel, sondern auch einen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel“, war sich Borel sicher. Für die Kommunalwahlen kündigte er schon einmal an das Hoyerbergschlössle zu einem zentralen Thema zu machen.

Bei den Wahlen des Lindauer Kreisverbands bestätigten die Mitglieder ihren Vorstand in seinen Ämtern. Kreisvorsitzender bleibt Xaver Fichtl und Irene Hess die stellvertretende Vorsitzende. Schatzmeister bleibt Peter Borel und Schriftführerin Elvira Floegel. Zum Kassenprüfer wurden Helene Berchtold und Elmar Anzenbacher gewählt. Die Beisitzer sind Elmar Anzenbacher, Renate Schmid, Markus Gampl, Andreas Zeh und Christiane Norff.

Als Hauptdelegierte für den Landesparteitag wurden Christiane Norff, Elvira Floegel, Renate Schmid, Werner Nenning und Xaver Fichtl gewählt. Die Ersatzdelegierten sind Peter Borel, Markus Gampl, Elmar Anzenbacher und Claudia Bettrich.

Als Hauptdelegierte für den schwäbischen Bezirksparteitag wurden Karl Berchtold, Elvira Floegel, Peter Borel, Uta Reinholz und Xaver Fichtl gewählt. Die Ersatzdelegierten sind Helene Bertold, Renate Schmid, Andreas Zeh, Werner Nenning und Elmar Anzenbacher.