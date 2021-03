Freizeitbeschäftigung in Corona-Zeiten

Madeleine Diemer und Nele Götz, Viertklässlerinnen an der Grundschule Schwabsberg, haben sich in Pandemiezeiten für den „Zeitungstreff“ interessante Ausflugsziele in der Nähe von Rainau-Schwabsberg genauer angeschaut. „Auch in Zeiten von Corona findet man noch Ausflugsziele, die schön ruhig und nicht überlaufen sind“, lautet ihr Fazit.

Wer Ruhe und Erholung sucht, findet sie etwa am Ausee, 20 Gehminuten und zehn Minuten mit dem Rad von Schwabsberg entfernt, ganz in der Nähe des Bucher Stausees. Der See lädt zum Wandern ein, ist ein Vogelparadies und von einer herrlichen Landschaft umgeben. Beim Ausee handelt es sich um einen kleinen See mit etwa 1,5 Hektar Fläche. Er wird hauptsächlich als Auffang- oder Rückhaltebecken genutzt. Kurz vor dem See kommen die Sechta und die Jagst zusammen und laufen dann durch den Ausee.

Die tiefste Stelle ist ein Gumpen (Gewässermulde) mit einer Tiefe von 2,70 Metern. Der Ausee hat eine Insel, auf der Schwäne, Gänse und Enten leben und ihre Küken ausbrüten. Auch Biber sind am Ausee eingezogen und fühlen sich dort sichtlich wohl, was man an den abgenagten Bäumen sieht.

Leider ist der Ausee kein Badesee, aber Angler haben ihre Freude daran. Zander, Hecht, Karpfen, Aal, Waller, Schleien, Flussbarsch, Rotaugen, Rotfedern, Karauschen und Braxen, zählen zu den dort beheimateten Fischarten. Der Angelverein Rainau hat den See derzeit in Pacht.

Wer eine längere Strecke wandern möchte und mehr Interessantes sehen und erleben möchte, kann den Limes-Park, das Limestor oder eine Limesrundwanderung machen. Auch zum Bucher Stausee ist es nicht weit – für Kindern und Hunde eine willkommene Abwechslung. Hunde sollten jedoch an der Leine geführt werden, um die Vögel, vor allem in der Brutzeit nicht zu stören. Darüber hinaus haben auch viele Menschen Angst vor Hunden.