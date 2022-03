Freizeit-Tipps: Drei mystische Ideen für Ihr Wochenende

Jede Woche gibt es an dieser Stelle spannende Freizeit-Tipps fürs Wochenende, persönlich empfohlen von den Schwäbische.de-Freizeit-Expertinnen Simone Häfele und Jennifer Schuler.

Mystisch sind alle drei Tipps, die ich Ihnen heute fürs kommende Wochenende gebe. So geht es auf der abendlichen Stadtführung durch Kempten eben nicht nur gruselig, sondern auch mystisch zu. Auch der dschungelartige Spetzgarter Tobel bei Überlingen birgt einen gewissen Zauber. Und für einen echten Schwaben haben Brezeln sowieso etwas Mystisches. Wir haben getestet und die besten gefunden.

Die Tipps der Woche im Überblick:

Dschungelfeeling inklusive

Beinahe schon an einen Dschungel erinnert der Spetzgarter Tobel bei Überlingen (Foto: ich-geh-wandern.de)

Beinahe schon an einen Dschungel erinnert der Spetzgarter Tobel bei Überlingen. Die bis zu 65 Meter tiefe Erosionsschlucht entstand nach der Würmeiszeit, die vor etwa 15 000 Jahren zu Ende gegangen ist. Schlingpflanzen, Luftwurzeln und Farne haben den Tobel längst erobert. Durch das feuchtkühle Klima nahe des Bodensees ist die Schlucht aber auch zur Heimat seltener nordisch-alpiner Pflanzen geworden. Ein Rundweg führt vom Parkplatz oberhalb Überlingens in rund zwei Stunden zum Tobel und wieder zurück. Die Einkehr im nahe gelegenen Hofcafé Vogler, in dem es selbst gebackene Kuchen und jeden Freitag Dinnete gibt, gehört zum Pflichtprogramm. Doch Achtung! Das Café öffnet erst am 1. April!

Kempten bei Kerzenschein

Kempten bei Nacht: stimmungsvolle Orte, stille Plätze und dazu gruselige Geschichten und mystische Erzählungen. (Foto: kempten-tourismus.de)

Kempten bei Nacht: stimmungsvolle Orte, stille Plätze und dazu gruselige Geschichten und mystische Erzählungen. Dieser außergewöhnliche Stadtrundgang in der Dunkelheit bei Kerzenschein am Freitag, 18. März, verspricht eine besondere Magie. Erfahren Sie, was in Kempten in früheren Jahrhunderten geschah, wenn die Finsternis sich über die Allgäustadt legte. Als ehemalige Römerstadt blickt Kempten auf 2000 Jahre Geschichte zurück. Die außergewöhnliche Führung dauert etwa eineinhalb Stunden.

Tickets vorab online buchbar.

Treffpunkt: Eingang Erasmuskapelle, St.-Mang-Platz

Eintritt: 10 Euro

Wer backt die beste Brezel?

Schwäbische Brezeln: Auch die Ärmchen machen den Unterschied, dünn und knusprig ist okay, aber keine Kieferschmerzen bitte. (Foto: pixabay)

Eine Brezel gehört zu einem schwäbischen Frühstück wie der Topf auf den Deckel oder die Hand aufs Herz. Unsere Redakteure Verena Pauer und Christian Reichl wollten nun wissen, wo es in der Region die besten Brezeln gibt. Kriterien waren Farbe, Geschmack, Salz und Teig. Nachdem sie sich durch unzählige Bäckereien gefuttert haben, steht das (subjektive) Ergebnis fest: Die besten Brezeln gibt es 1. bei der Bäckerei Peter Sauter in Baienfurt, 2. der Bäckerei Halder in Scheer und 3. der Bäckerei Keck in Schemmerhofen. Wer dieses Ergebnis überprüfen möchte, kann eine Brezel-Schnitzeljagd durch Oberschwaben veranstalten und den genannten Bäckereien einen Besuch abstatten.

