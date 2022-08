Freiwilliges Soziales Jahr im Staatsarchiv Sigmaringen

Sigmaringen (sz) - Freiwilligendienste bieten jungen Menschen die Möglichkeit, sich gemeinnützig zu engagieren und sich über die Wünsche für die eigene Zukunft klarer zu werden. Ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Bereich Kultur hat seit vielen Jahren auch das Staatsarchiv Sigmaringen für Schul- und Studienabsolventen im Angebot. Mit Marina Traub aus Hohentengen konnte nun die insgesamt neunte Freiwillige ihr FSJ-Kultur im Staatsarchiv Sigmaringen erfolgreich abschließen.

Als Dank für ihren Einsatz überreichte Archivleiter Franz-Josef Ziwes der Freiwilligen im Rahmen einer kleinen Feierstunde das offizielle Zertifikat „Freiwilligendienste Kultur und Bildung“ sowie eine Dankurkunde des Sozialministers Manne Lucha. Archivdirektor Ziwes, seine Stellvertreterin Sarah Hoyer und Diplomarchivarin Birgit Meyenberg betonten in ihren Ansprachen das herausragende Engagement und die Qualitäten als "echter Teamplayer", die Marina Traub während ihres Dienstes im Lesesaal, in den Magazinräumen und bei der Erschließung historischer Unterlagen immer wieder unter Beweis stellte. Der Schwerpunkt ihres Freiwilligenjahrs lag indessen in der Mitarbeit bei der Ausstellung „Fidelis von Sigmaringen. Herkunft, Wirken und Verehrung des hohenzollerischen Landespatrons“, die im Frühjahr 2022 in den historischen Räumen des Archivs gezeigt wurde.

Durch ihre Tätigkeit gewann die Freiwillige Einblicke in wissenschaftliches Arbeiten und lernte die Funktionsweise eines Archivs als Kultur- und Bildungseinrichtung intensiv kennen. Die Kenntnisse und Fertigkeiten, die sie sich für die Öffentlichkeits- und Pressearbeit aneignen konnte, setzte sie geschickt in lebendige Führungen und ansprechende Artikel um.

Von derart vielfältigen Eindrücken und Erfahrungen hofft künftig auch Jonathan Nehrenheim profitieren zu können. Der frisch gebackene Abiturient aus Königsweggwald tritt zum 1. September als neuer Freiwilliger in die Fußstapen von Marina Traub. Auf ihn warten zahlreiche Aufgaben und Herausforderungen aus dem archivischen Arbeitsalltag, vor allem aber die Vorbereitung einer Ausstellung zur hohenzollerischen Landesgeschichte mit vielen wertvollen Dokumenten.