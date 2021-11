Freiwilligenagentur sammelt Bilder und Weihnachtsgrüße für Senioren

Die Freiwilligenagentur der Stadt Ravensburg lädt Kinder und Jugendliche ein, Senioren in den Ravensburger Einrichtungen mit selbst gestalteten Bildern, Karten oder Briefen zu überraschen. Alle Weihnachtsgrüße werden durch Ehrenamtliche der Freiwilligenagentur an die älteren Mitmenschen weitergeleitet.

Bei der letztjährigen Aktion zu Weihnachten erreichten über 500 liebevoll gestaltete Werke die Senioren rechtzeitig zum Weihnachtsfest, so die Stadt in einer Pressemitteilung. Die Kinder hatten sich zu Hause, insbesondere aber unter der Anleitung ihrer Lehrkräfte ins Zeug gelegt. Die Wirkung war groß – es kamen laut der Organisatoren begeisterte und dankbare Rückmeldungen.

„Wir haben bewusst keinen Wettbewerb organisiert“, sagt Sophie Bader, Leiterin der Abteilung Gesellschaft im Amt für Kommunikation, Politik und Gesellschaft. „Viele Kinder sind sehr empathisch und möchten Senioren einfach nur eine Freude bereiten.“ Die Teilnahme ist privat oder über die Schulklasse oder Kindergartengruppe möglich. Auch Jugendliche können sich beteiligen. Ebenso sind Kommunion- oder Konfirmandengruppen eingeladen.

Die Werke können in der Freiwilligenagentur im Bürgerrathaus oder im Amt für Kommunikation, Politik und Gesellschaft in der Seestraße 32 abgegeben werden. Wer eine größere Menge an Werken abgeben möchte, kann vorher unter Telefon 0751 / 822 34 Kontakt aufnehmen und einen Termin vereinbaren. Die Aktion endet am Donnerstag, 16. Dezember.