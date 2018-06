Freiwillige vor!

Was sich in Oberreitnau gerade vollzieht, ist zwar bitter, aber inzwischen nicht mehr ganz ungewöhnlich. Vereine, deren Vorstandsposten wegen ihres besonderen Ansehens vor wenigen Jahrzehnten noch heiß begehrt waren, will heute niemand mehr führen. Arbeitsplätze mit längeren Anfahrtswegen, praktisch ununterbrochene Erreichbarkeit durch den Chef, steigender Stress im Beruf – es gibt viele Gründe, warum sich Menschen ehrenamtliches Engagement im Verein nicht mehr leisten wollen oder können.

Die scheidende erste Vorsitzende des TSV Brigitte Schmid wird nicht müde zu betonen, dass ein Verein ein Zusammenschluss von Menschen sei, die ein gemeinsames Ziel verfolgten. Faktisch ist es aber oft so, dass es immer die wenigen gleichen sind, die sich engagieren. Und dass Sportvereine als eine Art billige Alternative zum Fitnessstudio missbraucht werden. Die Anspruchshaltung solcher Mitglieder speist sich aus dem einfachen aber falschen Satz: „Ich zahle ja meinen Beitrag.“ Nur: Die Arbeit, die ein TSV Oberreitnau dafür leistet, dass mehr als 800 Mitglieder in 27 Gruppen die ganze Bandbreite des Sports – und nebenbei noch eine sinnvolle Jugendarbeit – erleben können, ist unbezahlbar.

Jetzt ist der Verein in existenzieller Not. Jetzt ist es an der Zeit, nicht zu fragen, was ein Verein für seine Mitglieder tun kann, sondern was die Mitglieder für den Verein tun können – und zwar speziell jene, die nicht schon über Jahrzehnte hinweg den Großteil ihre Freizeit in den Dienst anderer gestellt haben. Freiwillig – auch mehrere, die sich so die Lasten teilen – vor! Der TSV Oberreitnau hat jedenfalls etwas Besseres verdient als seine Auflösung.