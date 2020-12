Freiwillige Helfer zur Besucher-Registrierung in Pflegeheimen gesucht

Im Bodenseekreis werden Freiwillige für den Einsatz in Senioren- und Behinderteneinrichtungen gesucht. Pflegerische Vorkenntnisse sind dafür nicht notwendig, schreibt das Landratsamt. Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sollen insbesondere bei der Besucher-Registrierung in den Heimen unterstützen.

Durch die aktuellen Besuchsregeln zum Schutz vor Corona ist der Verwaltungsaufwand in den Pflegeeinrichtungen enorm gestiegen: „Jede Besucherin, jeder Besucher muss zum Beispiel einzeln registriert werden. Oftmals machen das die Pflegekräfte noch nebenher, und das in einer ohnehin schon angespannten Situation“, erklärt Roland Hund, Regionalleiter in der Stiftung Liebenau. Viele Heime suchen deshalb händeringend Unterstützung, gerade während der Feiertage, wenn die Bewohnerinnen und Bewohner naturgemäß noch mehr Besuch empfangen. Aber auch nach der Weihnachtszeit wird Hilfe gebraucht, denn die strengen Besuchsregeln werden voraussichtlich noch länger gelten.

Wenn der Besuchsempfang gut geregelt sei, könnten sich die Pflegerinnen und Pfleger auf ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren, erklärt Ignaz Wetzel, Sozialdezernent des Bodenseekreises. Die ilfe komme also direkt bei den Bewohnern an. In vielen Pflege- oder Behinderteneinrichtungen im Bodenseekreis wird diese Hilfe auch dringend benötigt. Für den notwendigen Schutz der freiwilligen Helferinnen und Helfer, beispielsweise mit bereitgestellten Masken, wird laut Mitteilung gesorgt. Wer Interesse daran hat, eine Pflege- oder Behinderteneinrichtung im Bodenseekreis zu unterstützen, kann sich selbst bei einer passenden Einrichtung melden.