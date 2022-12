Freiwillige Feuerwehr Talheim hält Jahreshauptversammlung ab

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Talheim - 5850 Einsatz- und Arbeitsstunden haben 34 aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in Talheim in diesem 2022 bereits geleistet. Das sind 172 Stunden für dieses Jahr, beziehungsweise rund 14,5 Stunden pro Feuerwehrmann, beziehungsweise -frau im Monat. „Für eine Wehr in unserer Größe ist das eine überdurchschnittliche Leistung“, mit diesen Worten lobte Kommandant Thomas Irion den unermüdlichen, hochmotivierten Einsatz der Aktiven.

Das Jahr war geprägt von gleich drei großen Ereignissen. Ende April ereilte ein Großbrand das Pferdeparadies am Lupfen, Ende Juli brannte es in der Umschlaghalle der Mülldeponie und bei dem fürchterlichen Großbrand des Eschbachhofes in Trossingen unterstützten die Talheimer Kameraden die Nachlöscharbeiten.

Die Ausbildung hat bei der Freiwilligen Feuerwehr Talheim einen hohen Stellenwert. Alljährlich sind Mitglieder bereit, auf Landes- und auf Kreisebene Schulungen zu besuchen. Gruppenführer, Zugführer, Truppmann und Maschinistenlehrgänge wurden besucht. Nico Mies absolvierte erfolgreich den Lehrgang „Ausbilder Funker“ und kann ab dem kommenden Jahr als Kreisausbilder in der Sparte tätig sein. Möglicherweise ist es dem hohen Ausbildungsniveau zu verdanken, dass die Talheimer Wehr einen guten Zulauf zu verzeichnen hat.

Schien dem Kommandanten Thomas Irion vor sechs Jahren die Zeit, bis Jugendliche zu den Aktiven wechseln noch lange, sind mittlerweile sechs Nachwuchskräfte in der Einsatzabteilung. Über fünf Quereinsteiger, zum Teil auch durch den Zuzug in die Gemeinde, freuen sich die Kameraden zudem. Weitere zehn Jugendliche in der Jugendwehr machen Hoffnung für die Zukunft.

Das Thema Bedarfsplan begleitet die Talheimer Feuerwehr bereits seit einiger Zeit. Nur eine Wehr, die nicht nur personell, sondern auch technisch auf dem modernsten Stand der Technik ausgerüstet ist, kann auch effektiv arbeiten. Aktuell steht die Neuanschaffung eines Gerätetransportwagens an. Diese Anschaffung wird aktuell diskutiert. Thomas Irion hofft, dass die Entscheidung so fällt, dass bis Februar 2023 ein Zuschussantrag gestellt werden kann.