Freilichtkino in Zußdorf vom 16.-18.07.2021

Die Waldbühne Zußdorf hat es im Juli erneut gewagt und trotz der Corona-Pandemie zum beliebten Freilichtkino auf den Waldsportplatz eingeladen, natürlich mit einem strengem Hygiene- und Sicherheitskonzept und allen zugehörigen Einschränkungen. Und trotzdem war es ein voller Erfolg, denn alle Abende waren ausverkauft und die Besucher konnten ausgesuchte Kinohighlights und eine Multimediashow in schöner Atmosphäre genießen. Schon ab 20 Uhr lockte ein kleines, aber feines kulinarisches Angebot, welches ein Team um Christoph Storz vom Gasthof Bräuhaus in Zußdorf souverän präsentierte. So hatten die Gäste genügend Zeit, sich zu verköstigen, bevor die Aufführungen bei anbrechender Dunkelheit gestartet wurden.

Am Freitag ging es los mit „Fisherman’s Friends“ (2019) unter der Regie von Chris Foggin. Der charmante Film erzählt die wahre Geschichte über singende Fischer aus Cornwall, die plötzlich zu nationalen Musikstars werden – echtes britisches Wohlfühlkino eben. Am Samstag dann ein ungewöhnliches Roadmovie aus den amerikanischen Südstaaten: „Peanut Butter Falcon“, das Kinodebüt des Regie- und Autoren Duo Tyler Nilson und Michael Schwartz, ebenfalls aus dem Jahr 2019. Nilson und Schwartz gelingt es in ihrer warmherzigen Tragikomödie, den Hauptdarsteller Zak, einen 22-Jährigen mit Down-Syndrom, trotz einiger komischer Eskapaden nicht zu einer Witzfigur zu degradieren, sondern auf eine ergreifende Heldenreise zu schicken. Insgesamt ein sehr berührender Kinoabend, mit tollen Schauspielern und genialer Musik – dagegen hatte auch der Dauerregen während des Films keine Chance, die Zuschauer blieben einfach unter ihren Regenponchos sitzen und wollten den Film unbedingt zu Ende sehen. Zum Abschluss am Sonntag präsentierten die Veranstalter nach dem Erfolg im vergangenen Jahr wieder statt eines Films eine Multimediashow: „Kolumbien“, präsentiert vom gebürtigen Wilhelmsdorfer Immanuel Schulz. In einer sehr persönlichen Live-Reportage mit beeindruckenden Fotos und Videos berichtete er in sehr emotionalen Worten von seinen eigenen Erfahrungen in dem krisengeschüttelten südamerikanischen Land, welches so viel mehr zu bieten hat als nur die klischeehaften Bilder von Drogenhandel und Bürgerkrieg.

Die Waldbühne bedankt sich bei allen Besuchern und besonders bei den Sponsoren und freiwilligen Helfern, ohne deren finanzielle und tatkräftige Unterstützung dieses Event wieder einmal nicht möglich gewesen wäre. Mehr zu den nächsten Aufführungen unter www.waldbuehne-zussdorf.de.