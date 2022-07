Freie Wähler bestimmen ihr neues Führungspersonal

Geiselwind (sz) - Der baden-württembergische Landesvorsitzende der Freien Wähler, Klaus Wirthwein aus Achberg, wurde auf dem Bundesparteitag der Partei in Geiselwind neu in den Bundesvorstand gewählt. Auch der bayrische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger wurde bei den regulären Neuwahlen am Samstag, 25. Juni, in seinem Amt als Bundesvorsitzender bestätigt. Erfreut zeigte sich der Landesvorsitzende Klaus Wirthwein über seine Wahl als einer von insgesamt fünf gleichberechtigten stellvertretenden Bundesvorsitzenden. „Das gute Ergebnis der Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg hat uns die bundesweite Anerkennung eingebracht. Mitglied im Bundesvorstand zu sein, gibt mir nun noch mehr Möglichkeiten die Landesvereinigung über die Bundespartei voranzubringen“, sagte Wirthwein. „Ich werde mit ganzer Kraft darauf hinarbeiten die Freien Wähler bundesweit als feste Größe aufzubauen und zu etablieren.“