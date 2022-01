Freie Termine für BionTech-Impfungen buchbar

Freie Impftermine für Kinder und Erwachsene gibt es in dieser Woche noch in Friedrichshafen. Impftermin ist am Mittwoch, 19. Januar. Zum Einsatz kommt der Imfstoff von BionTech. Einzige Voraussetzung ist eine Terminbuchung online unter www.friedrichshafen.de/mvz-impfung.

Die Stadt organisiert die Impftermine für Kinder und Erwachsene gemeinsam mit der Urologischen Gemeinschaftspraxis und den Johannitern. Geimpft wird in der Urologischen Gemeinschaftspraxis im Ärztehaus auf dem Medizin Campus Bodensee, Röntgenstraße 14 nur mit vorheriger Online-Anmeldung.

Folgende Zeitfenster für die Impfungen sind vorgesehen: Kinder zwischen fünf und elf Jahren können von 15 bis 17 Uhr geimpft werden, Erwachsene sind zwischen 17 und 18 Uhr an der Reihe. Die Stadt und die Urologische Gemeinschaftspraxis weisen darauf hin, dass vorab keine telefonische Beratung möglich ist.

Zum Impftermin müssen Impflinge folgende Unterlagen mitbringen: Terminbestätigung (ausgedruckt oder digital), Impfpass (falls vorhanden) oder Nachweis der bisherigen Corona-Impfungen, Genesenen-Nachweis, Ausweis oder Pass sowie Krankenversichertenkarte (falls vorhanden). Der Zutritt zur Urologischen Gemeinschaftspraxis ist für Erwachsene nur mit FFP2-Maske erlaubt. Für Kinder gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske.

Nach Möglichkeit sollen Eltern für Kinder, die zur Erstimpfung kommen, zusätzlich die bereits ausgefüllten Unterlagen zur Impfung mitbringen, die beim RKI zum Download bereitstehen. Das Aufklärungsmerkblatt sowie der Anamnese- und Einwilligungsbogen sind zu finden unter https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html

Hinweise zu Parkmöglichkeiten und zum öffentlichen Nahverkehr finden die Angemeldeten in der Terminbestätigung, die nach der Online-Buchung per E-Mail verschickt wird. Bei der Terminbuchung sollte, worauf die Stadt nochmals hinweist, unbedingt auf die korrekte Schreibweise der E-Mail-Adresse geachtet werden, damit die Terminbestätigung auch wirklich ankommt.