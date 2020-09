Freie Plätze in VHS-Kursen in Waldsee

Bad Waldsee (sz) - Bei der Volkshochschule Bad Waldsee gibt es in verschiedenen Kursen noch freie Plätze.

In der Reihe „Philosophie am Morgen“ will die VHS in Kooperation mit der Stadtbuchhandlung Bad Waldsee, einen kleinen Impuls mit in den Tag geben, der begleiten und inspirieren soll. An drei Terminen referieren unterschiedliche Menschen zu verschiedenen Themen. Anschließend gibt es die Gelegenheit sich auszutauschen, in den zum Thema passenden Büchern zu stöbern, einen Kaffee zu trinken und eine Brezel zu essen. Am Freitag, 25. September, hält Juliane Schneider von 8 bis 9.15 Uhr einen Impuls zu der Frage „Was ist Glück?“ in der Stadtbuchhandlung. Der Eintritt ist kostenlos, um einen kleine Spende für die Verpflegung wird gebeten.

Bewegung tut gut – auch in der Schwangerschaft. Der Kurs „Gesund und bewegt durch die Schwangerschaft“ (Kurs-Nr. 202-30240) soll Schwangeren helfen, diese Zeit genießen zu können, sich rundum „kugelwohl“ zu fühlen und auf die Geburt gut vorbereitet zu sein. Die Übungen sind speziell auf die Besonderheiten der schwangeren Frauen abgestimmt. Kraft, Beweglichkeit und auch das Herz-Kreislauf-System werden auf sanfte Art und Weise angesprochen. Den Kurs leitet Diana Paul. Mitgebracht werden sollen bequeme Kleidung, Matte, Handtuch, dicke Socken und Sportschuhe. Der Kurs im Gymnastikraum der VHS findet ab 26. September sechsmal jeweils samstags von 9.45 bis 10.45 Uhr statt. Die Gebühr beträgt 40 Euro.

Gettoworkout® (Kurs-Nr. 202-30228) ist ein neues High Intensity Team Workout, bei dem ausschließlich mit dem eigenen Körpergewicht trainiert wird. Das Besondere ist der ausgeprägte Team-Aspekt – das Team macht alle Übungen von Anfang bis Ende zusammen. Durch den Intervallmodus kommt jeder an sein individuelles Limit, egal ob superfit oder Anfänger. Der lizenzierte Instructor, Sarah Pavelic, ist Teil des Teams und macht alle Übungen mit. Mitgebracht werden sollten eine Matte, ausreichend zu trinken und Turnschuhe. Los geht es im Gymnastikraum der VHS ab 30. September zehnmal immer mittwochs von 16 bis 17Uhr. Die Kursgebühr beträgt 69 Euro.

Die optimale Frisur und das richtige Make-up sollten immer auf den Charakter und Typ der einzelnen Person zugeschnitten sein. Die falsche Frisur, Haarfarbe, Brille und das falsche Make-up lassen Ihr Äußeres in ungünstigem Licht erscheinen. Im Seminar „Vorher-Nachher, ein neuer Typ!“ (Kurs-Nr. 202-21402) zeigt der erfahrene Imageberater und Maskenbildner Ayhan Hardaldali, wie die natürliche Schönheit unterstrichen werdnkann. Materialkosten von sechs Euro werden im Kurs erhoben. Mitgebracht werden sollten Schreibzeug und Fotoapparat. Der Kurs findet im Schulzentrum Döchtbühl, Mensa/Mediathek am Mittwoch, 30. September, 18 von 21 Uhr statt. Die Teilnahme kostet 39 Eu

Im „Nähkurs für Kinder“ (Kurs-Nr. 202-21408) lernen Kinder von acht bis zehn Jahren erst die Nähmaschine kennen (einfädeln, spulen und gerade Nähte nähen). Zuerst auf Papier und dann auf Stoff. Im Anschluss werden sie unter Anleitung von Margarita Kremp die ersten Projekte nähen (beispielsweise Handytasche, Mäppchen). Besprochen wird dies zu Beginn des Kurses. Mitgebracht werden sollte eine Nähmaschine, Schere und Stecknadeln. Falls keine Nähmaschine vorhanden ist, dann bitte bei der VHS melden. Sie kann ausgeliehen werden. Materialkosten für Stoffe und Zubehör (etwa fünf Euro) werden pro Projekt abgerechnet. Der Kurs findet ab 2. Oktober dreimal freitags im Raum 4 (Eingang Archiv) von 15.30 bis 18 Uhr statt und kostet 55 Euro.