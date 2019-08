Erhöhte Bühne, versenkte Wände, integriertes Foyer: Bei den Auftritten von Nena am Freitag und Michael Patrick Kelly am Samstag will das Graf-Zeppelin-Haus offenbar zeigen, was in ihm steckt.

Und das aus gutem Grund: Ursprünglich war geplant, die Bühne für die Musiker draußen direkt am See aufzubauen. Die Verlegung nach drinnen, die Ende Juni bekanntgegeben wurde, kam vor allem bei den Leuten nicht gut an, die sich bereits Karten gekauft hatten – und zwar für ein Open-Air-Konzert.