Freiburg-Coach Streich will nach Salut-Jubel Gespräch suchen

Trainer Christian Streich will nach dem Salut-Jubel von Torschütze Ermedin Demirovic und Lucas Höler beim 1:1 (0:1) bei RB Leipzig noch einmal das Gespräch mit den Profis suchen.

Die Szene nach dem Tor in der 38. Minute, als Demirovic in Richtung Eckfahne zu Höler lief und beide salutierten, habe Streich aber nicht direkt gesehen. „Natürlich denken sie nicht an das Militär, wenn sie so etwas machen“, sagte Streich nach der Partie während der Pressekonferenz auch vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine. „Aber ich muss es mir natürlich anschauen und dann sprechen wir darüber.“

