Freibad Wangen: Hoher Aufwand für jede Menge Spaß

Am Vatertag, pünktlich um 8.30 Uhr, öffnet das Wangener Freibad wieder seine Tore. Bis in den September hinein bietet die Stadt ihren Bürgern, aber auch vielen Auswärtigen ein in der Region einmaliges Freizeitvergnügen. Dies kostet die Verwaltung jedes Jahr nicht nur eine schöne Stange Geld, sondern macht vor allem im Vorfeld jede Menge Arbeit. Die SZ hat wenige Tage vor der Eröffnung an der Stefanshöhe vorbeigeschaut.

Ein Mann mit hohen Gummistiefeln, langer Kunststoffschürze und blauen Ohrenschützern strahlt das Pflaster vor dem Kiosk mit Wasserdampf ab, weitere Arbeiter in weißen Maleranzügen streichen die Gebäude im Eingangsbereich, wieder andere reparieren die Spielgeräte im Freizeitbereich oder mähen die Liegewiesen, und ganz oben am Waldrand wird gerade die große Rutsche gereinigt und versiegelt. Kein Zweifel: Es ist der Endspurt bei den Vorbereitungen auf die neue Badesaison. Die beginnt in Wangen dieses Jahr an Christi Himmelfahrt.

Dass sich bis zum Feiertag das Freibad Stefanshöhe wieder mächtig herausgeputzt hat, ist dem Team von Maik Uliczek zu verdanken. „Die Grundarbeiten haben wir schon vor einigen Monaten erledigen können“, sagt der Betriebsleiter. „Aber durch den langen Winter haben sich die witterungsabhängigen Dinge etwas verzögert.“ Und dann sind da noch die „Überraschungen“, die jedesmal auftauchen, wenn man die Technik der riesigen Anlage hochfährt.

Diesmal waren es defekte Absperr-Schieber in den Zu- und Ableitungen der beiden großen Becken, die ausgetauscht werden müssen. Für diese Saison haben die unteren Gebäude ein neues Blechdach erhalten, außerdem wurde ein Reinigungsgerät für das Planschbecken angeschafft. Eine neue Slackline ergänzt das Angebot im Bewegungs- und Spielebereich. Und ins Schwimmerbecken wird eine in den nächsten Tagen noch eine schräge Stahltreppe eingebaut, um den Einstieg zu erleichtern.

Das alles hat seinen Preis und trägt dazu bei, dass sich der jährliche Abmangel im mittleren sechsstelligen Bereich bewegt. Um deshalb möglichst viele Besucher anzulocken, hat die Stadt im Vorfeld erstmals die letztjährigen Familienkartenbesitzer angeschrieben und ihnen dabei auch eine Bestellung per Lastschriftverfahren angeboten. „Das hatte organisatorische Gründe und ist zudem ein Service für unsere Stammgäste“, sagt Hermann Spang.

Der Kultur- und Sportamtsleiter weiß auch, dass die Stadt mittelfristig um eine millionenschwere Generalsanierung des Freibads nicht herumkommen wird. Die größten Sorgenkinder sind die in die Jahre gekommende Beckenfolie und die veraltete Technik der Wasseraufbereitung. „Noch funktioniert alles, es besteht kein dringender Handlungsbedarf“, so Spang. „Aber in den nächsten Jahren muss etwas passieren.“

So dürfen sich die Besucher auch diese Saison nicht nur auf die rund 25Grad warmen Becken für Schwimmer und Nichtschwimmer, den großen Kleinkinderbereich, auf Rutsche, Sprung-, Kletter- und Aussichtsturm sowie auf die Felder für Beachfußball und –volleyball freuen, sondern auch auf ein reichhaltiges Spiele-, Freizeit und Verpflegungsangebot. Ein Angebot, das viele fleißige Hände in den vergangenen Monaten ermöglicht haben und das jährlich weit mehr als hunderttausend Gäste aus Nah und Fern seit Jahren zu schätzen wissen.