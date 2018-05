Freibad Nessenreben hat über Pfingsten geschlossen

Anders als ursprünglich geplant wird das Freibad Nessenreben in Weingarten nicht am Samstag, 19. Mai, die Saison einläuten. Wie die Stadt Weingarten in einer Pressemitteilung erklärt, verschiebe man die Saisoneröffnung wetterbedingt wegen der kühlen Außentemperaturen – auf unbestimmte Zeit. Im Gegenzug verweist die Stadt auf das weiterhin geöffnete Hallenbad mitsamt Saunalandschaft. Und doch bleibt die Frage offen, warum das Freibad nicht mit Beginn der Pfingstferien und des verlängerten Wochenendes öffnet. Zwar ist der Wetterbericht für die kommenden Tage nicht optimal. Doch Temperaturen um die 20 Grad Celsius müssten eigentlich reichen, um einige Besucher ins Freibad zu locken.

Denn ganz im Gegensatz zum Ravensburger Naturfreibad Flappach, das bereits seit zwei Wochen geöffnet hat, sind die Becken in Nessenreben beheizt. Und selbst wenn nicht jeder bei Temperaturen um die 20 Grad schwimmen will, ist das Freibad häufig ein Treffpunkt für Jung und Alt. Gerade für Familien hat das Freibad stets eine hohe Anziehungskraft. Umso unverständlicher ist die Maßnahme, wenn man auf die zahlreichen Neuerungen blickt, die über den Winter im Freibad installiert wurden. Allein sie wären für viele Besucher wohl schon einen Besuch wert. So gibt es einen neuen Abenteuerspielplatz mit dem Piratenschiff „Klabautermann“, eine Wassermatschanlage sowie Balancier- und Kletterparcours.

Mitfahrgedanke statt Badebus

Darüber hinaus wurden im Bereich der Tischtennisplatten und der Tischkicker die Fliesen mit einem Anti-Rutsch Belag erneuert. Auch die Fallschutzmatten im Badminton-Bereich wurden ausgetauscht. Eine Neuerung der etwas anderen Art wurde außerhalb des Freibads initialisiert. Da ein Badebus zum Freibad aktuell kein Thema ist (die SZ berichtete) hat die Stadt zwei sogenannte Badebänkle eingeführt. Blau lackiert und mit dem Schriftzug „Badebänkle“ steht eine in der St. Longinus-Straße auf Höhe der Haltestelle Longinusbrunnen (Buslinie 7534 / Stadtbuslinie 6) sowie die andere vor dem Freibad Nessenreben. Die Idee dabei: Badegäste, die ohne selbst zu Fahren ins Freibad Nessenreben möchten, können künftig die Mitfahrbank nutzen und sich mitnehmen lassen. Für den Weg zurück in die Stadt soll dann dasselbe gelten.

Familien- und Saisonkarten eingeführt

Ebenfalls neu beziehungsweise wieder eingeführt sind die Familien- und Saisonkarte. Erst zum Jahreswechsel war ein Angebot für Familien mit vielen Kindern gestrichen und nur noch für sozial schwache Familien angeboten worden. Allerdings: Durch Beschwerden einiger Bürger und der daraus resultierenden Berichterstattung der SZ reagierte die Stadtverwaltung und führte die Familienkarten, was letztlich einer Saisonkarten für Familien entspricht, wieder ein. Sie kostet 190 Euro. Erstmalig gibt es in diesem Jahr eine sogenannte ermäßigte Saisonkarte für Erwachsene (50 Euro). Wie genau diese neuen Angebote angenommen werden, kann die Stadt aktuell noch nicht sagen. Ein paar Karten seien bereits verkauft worden. „Es gibt hier aber noch Luft nach oben und wir sind sicher, dass mit dem Beginn der Freibadsaison mit einem Anstieg zu rechnen ist“, teilt die Stadtverwaltung auf Nachfrage mit.

Doch dafür müsste das Freibad auch bald öffnen. Einen neuen Termin konnte die Stadtveraltung nicht nennen. Man werde aber zeitnah über den neuen Eröffnungstermin informieren.