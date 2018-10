Freibad Kösingen: Knifflig und spannend

Der Neresheimer Gemeinderat steht am Montag vor einer seiner kniffligsten Entscheidungen der letzten Jahre: Soll das Kösinger Freibad saniert oder soll es dicht gemacht werden. Oder anders gesagt; Das Gremium entscheidet über zwei Millionen Euro, also über viel Geld. Weswegen an eine Sanierung, wenn überhaupt, erst in frühestens drei Jahren zu denken ist, weil die Erweiterung des Gewerbegebietes Vorrang haben muss. Beobachter mutmaßen deshalb, dass es bei der Abstimmung deshalb eng wird.

Es geht aber nicht nur um viel Geld. Es geht auch um eine Einrichtung, die der Gesundheit dient und die ein Alleinstellungsmerkmal für Kösingen ist. Eins zudem, das viele Besucher aus dem weiten Umfeld, über die Stadtgrenzen hinaus, anzieht. Knifflig wird die Entscheidung für das Gremium aber auch deswegen, weil sie sicherlich vor einer großen Zuschauerkulisse fallen wird, denn die Bürgerinitiative wird die Freunde des Bades mobilisieren, um so Druck aufzubauen.

Das wird spannend. Denn vor diesem Hintergrund ein gutes halbes Jahr vor der nächsten Kommunalwahl den Daumen zu senken und das Bad zu schließen, erfordert viel Mut. Wie viele Stadträtinnen und Stadträte sich dennoch nicht beeindrucken lassen?