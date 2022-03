Frei ja zu sagen oder nein

Nach zwei Jahren Pandemie wächst die Sehnsucht: die einen träumen von weiten Reisen, die anderen von einer Unbeschwertheit jenseits von Masken und Abstandsregeln. Doch steigende Infektionszahlen, eine zu geringe Impfquote und die Einsicht, dass wir wohl noch längere Zeit mit dem Virus leben müssen, vereiteln den Wunsch nach einem „Freedom-Day“.

Wie kostbar Freiheit ist, erleben wir in diesen Kriegstagen in der Ukraine, wo ein Volk mit unbändigem Überlebenswillen für Freiheit und Demokratie kämpft. Oder in Russland, wo es sich mutige Menschen trotz Androhung von Gefängnis nicht nehmen lassen, ihre Meinung frei zu äußern und gegen einen Menschen verachtenden Angriffskrieg protestieren.

Wie gut, dass wir in einem freien Land leben dürfen, in einem Rechtsstaat mit einer demokratisch frei gewählten Regierung! Wir leben in keiner Corona-Diktatur! In die Dankbarkeit mischt sich die Einsicht, dass Freiheit nicht nur als „Freiheit von etwas“ verstanden werden darf. Freiheit ist immer auch „Freiheit für…“. Aus christlicher Sicht ist sie v.a. Freiheit für andere. Die Bibel ist voller Geschichten, in denen sich die Erfahrung von Menschen verdichtet: Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit! Denn Gott befreit aus Selbstbezogenheit - biblisch: Aus der Knechtschaft der Sünde.

Jeden Tag haben wir neu die Chance, „ja zu sagen oder nein“, wie es ein Geistliches Lied formuliert. Für mich ist es in diesen Tagen eine Gewissensfrage, zu entscheiden, wozu ich „ja sage“ (z.B. welche Einschränkungen ich mit Blick auf andere Menschen akzeptiere oder worauf ich bewusst verzichte). Und ich kann in aller Freiheit „nein sagen“, zu den Dingen, die mir oder anderen nicht guttun. In dem o.g. Lied heißt es in der zweiten Strophe: „Wir wollen Freiheit, um uns selbst zu finden, Freiheit aus der man etwas machen kann. Freiheit, die offen ist für Träume, wo Baum und Blumen Wurzel schlagen kann“. Nutzen wir die uns geschenkte Freiheit!

Christa Hecht-Fluhr, Diplom-Theologin (katholisch)

Mitglied im Kreistag des Bodenseekreises für die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen