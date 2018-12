Frederik Pferdt spricht beim IHK-Neujahrsempfang

Der Neujahrstreff der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg findet am Donnerstag, 24. Januar, um 19 Uhr in den Messehallen in VS-Schwenningen statt. Als Hauptredner hat die IHK den gebürtigen Tuttlinger Dr. Frederik Pferdt, Leitfigur für Innovation und Kreativität („Chief Innovation Evangelist“) bei Google und Adjunct Professor an der Stanford University, gewinnen können. Er spricht zum Thema „Mut zur Kreativität – Zukunft schaffen: Was wäre, wenn …“

Nach der Begrüßungsrede von IHK-Präsidentin Birgit Hakenjos-Boyd wird die bekannte Schriftstellerin und Journalistin Gaby Hauptmann eine „Liebeserklärung mit Augenzwinkern“ an die Region abgeben. Sie stammt aus Trossingen und ist deshalb stark mit der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg verwachsen.

Der promovierte Wirtschaftspädagoge und „Kreativ-Papst” Pferdt berät mit seinem zukunftsweisenden Ansatz inzwischen ganze Regierungen, Unternehmen, Startups sowie Schulen und internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen. Er ist Innovations-Coach des Deutschen Fußballbunds und gibt Kurse an der Stanford University, die Titel tragen wie „Hacking Your Innovation Mindset“.

Als „Geistesblitzer” und „Vordenker im Silicon Valley” (Der Spiegel) zählt er aktuell zu den zehn einflussreichsten Deutschen im Silicon Valley und wird in mehr als 90 Artikeln in internationalen Zeitungen, Magazinen und Fernsehdokumentationen vorgestellt. Er gründete mit seiner Frau Angela das soziale Kinderwerkstatt-Projekt „Tüftelei“. Inspiriert wird er von der Verspieltheit und dem Forschergeist seiner drei Kinder. Mit seiner Familie lebt er zur Zeit im Silicon Valley.