Frederick-Tag an der Luise-Leininger-Schule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Dienstag, den 16. November 2021 fand an der Luise-Leininger-Schule der Frederick-Tag statt. Der Frederick Tag ist ein landesweites Literatur-Lese-Fest. Frederick, die Wörter-Farben-und-Sonnenstrahlen sammelnde Maus, nach dem bekannten Bilderbuch von Leo Lionni, ist seit über 20 Jahren Namenspate für die bekannteste Literaturaktion in Baden-Württemberg. Ziel ist es den Kindern Freude und Spaß am Lesen zu vermitteln.

Für die Klassen 1 bis 4 las Autor Jochen Weeber aus seinem Buch „Was ist bloß mit Gisbert los?“ vor. Die kurzen Musikeinspielungen mit seinem Akkordeon und die spielerischen Bewegungsimpulse machten seine Lesung besonders abwechslungsreich für die Schüler. Sie hörten mit großer Begeisterung zu. Für die Klassen 5 bis7 las er aus seinem Buch „Hühner dürfen sitzen bleiben“ vor. Auch die zweite Lesung beinhaltete Musikeinspielungen und offene Textstellen als kleine Gesprächsanlässe.

Nach dem Lesungsteil erfolgte jeweils ein Gespräch, bei dem die Schüler den Autor mit all ihren Fragen löchern durften. Mit einem großen Applaus wurde der Autor verabschiedet und die Schüler freuten sich über die erhaltenen Autogrammkarten. Als Erinnerung an die Autorenlesung sind jetzt die beiden Bücher „Was ist bloß mit Gisbert los?“ und „ Hühner dürfen sitzen belieben“ in der Schulbücherei zu finden.

Die Lesung wurde finanziell unterstützt durch den Friedrich-Bödecker-Kreis und einer Spende der Volksbank Bad Saulgau.