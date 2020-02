Fred Feuerstein unter Raketenbeschuss

Markdorf - Es ist ein ungleicher Kampf am Samstag gewesen, die Beschäftigten des Rathauses verteidigten sich ganz ökologisch mit Mitteln aus der Steinzeit und der Vermessungstrupp rückte mit einer Ausrüstung des Raketen-Zeitalters an. Bürgermeister Georg Riedmann als „Fred Feuerstein“ wurde mit einer Rakete von dannen geschickt und die Narren übernahmen die Macht im Rathaus. Zahlreiche Bürger waren gekommen, um bei strahlendem Sonnenschein den Rathaussturm von der Kirchenmauer aus zu verfolgen. In diesem Jahr hatten sich die Mitarbeiter der Verwaltung wieder etwas Besonderes einfallen lassen. Unter der Überschrift „Früher waren sie helle, bauten auf die Schnelle, ein Dorf aus Felle“ war das Rathaus in eine steinzeitliche Höhle verwandelt worden. Vor dem Rathaus, eine Leine mit allerlei unterschiedlichen Fellen, davor ein Lagerfeuer. Auch das Dienstfahrzeug des Bürgermeisters war im Steinzeit-Stil ganz ökologisch nur aus Fellen, Jute und Holz zusammengehämmert. Neben den Holzkeulen als Verteidigungswaffe, gab es nur eine rustikale Holzschleuder, mit der Papierbälle auf die Angreifer geworfen wurden.Ganz anders die Mannen vom Vermessungstrupp. Sie verkündeten „Zurück in die Zukunft, Vermesser for Future, raus aus der Steinzeit!“ Entsprechend rückten sie mit viel Lärm und Rakete an. Mittels Laubbläser wurden die Steinzeitler mit Plastikbällen angegriffen, die sich tapfer verteidigten, aber trotzdem nach kurzem Kampf geschlagen geben mussten. Schließlich stellte Zunftmeisterin Birgit Beck fest: „Die Stadt ist fest in närrischer Hand.“ Danach zogen alle gemeinsam auf den Marktplatz, um das Aufstellen des Narrenbaumes zu beobachten. Diesen riesigen Baum hatten zuvor zahlreiche kleine Narren quer durch die Stadt gezogen. Die Kinder hatten tolle fantasievolle Kostüme an und wurden nicht nur von ihren Eltern begleitet, sondern auch von der Zunftkapelle und den Gruppen der Historischen Narrenzunft. Auch eine Abordnung der Ittendorfer Guggenbichler und der Leimbacher Hugelohs war nach Markdorf gekommen, um beim närrischen Treiben dabei zu sein. Auf dem Marktplatz standen die Zimmerleute unter der Leitung von Alfons Viellieber bereit, um den Narrenbaum aufzurichten. Die Fichte war etwa 24 Meter hoch und vor wenigen Tagen am Gehrenberg gefällt worden. Mit großer Routine waren die Zimmerleute bei der Arbeit und es dauerte nicht lange und der Baum stand in der Senkrechten, bereits fünf Minuten vor dem Drei-Uhr-Läuten ragte der Narrenbaum in den strahlend blauen Markdorfer Himmel.