Frauenselbsthilfe Krebs informiert online

Friedrichshafen (sz) - Am Montag, 17. Mai um 17 Uhr bietet die Frauenselbsthilfe Krebs, Gruppe Meersburg, westl. Bodenseekreis, in ihrem dritten Campus das Thema Soziales und Psychoonkologie. Das Leben mit oder nach einer Krebserkrankung stellt Menschen vor besondere Herausforderungen. Papierkrieg mit der Krankenkasse, Koordination von Arztterminen , Angst vor der Zukunft, lästige Symptome und dann noch die Themen des Alltags. In einem ganzheitlichen Betreuungsangebot unterstützt Jens Stäudle vom Robert-Bosch-Krankenhaus die Krebserkrankten in diesen Herausforderungen. Stäudle gibt einen kurzen Überblick über die psychosozialen Herausforderungen, mögliche Hilfen und Unterstützungsmöglichkeiten. Anschließend ist noch Zeit zur Diskussion und um Fragen zu stellen.

Der Link zur Einwahl ist über die Geschäftsstelle des Landesverbandes b.baum@frauenselbsthilfe-bw.de zu bekommen. Alle Betroffenen und deren Angehörige sind zu dieser kostenlosen Veranstaltung eingeladen. Zu persönlichem Austausch ist das Gruppenleiterteam jederzeit telefonisch erreichbar Christa Hasenbrink 07553/9184844 und Rosi Munding 07551/5951.