Frauenkreis: Eine Ära geht zu Ende

PFULLENDORF- Solange sich die Frauen der evangelischen Kirchengemeinde zurückerinnern, gibt es in Pfullendorf, wie auch in vielen anderen Gemeinden, einen Frauenkreis. Lange Zeit wurde er von den Ehefrauen der jeweiligen Pfarrer geleitet und fand im Pfarrhaus statt. Im Januar 1976, also noch bevor Pfarrer Hermann Billmann und seine Frau Gundela nach Pfullendorf kamen, übernahm Eva-Maria Kühner den Frauenkreis, dessen Mitglieder vor 35 Jahren natürlich etwas jünger waren als heute.

Üblicherweise wurde damals bei den Treffen vorgelesen und nebenher beschäftigten sich die fleißigen Frauenhände mit Handarbeiten. Das änderte sich mit Kühner schlagartig. Nachdem sie rasch in ihre neue Aufgabe hinein gewachsen war, gab sie den Treffen eine eigene Prägung. Sie wurden zu thematischen Nachmittagen. Statt Handarbeit gab es Lichtbildervorträge, oft mit Fotografien aus der freien Natur, die Kühner bei ihren vielen Spaziergängen selbst eingefangen hatte, und immer hinterlegt mit interessanten Texten und Gedichten. An 20 Nachmittagen im Jahr, rund 700 in 35 Jahren, gestaltete Kühner den Frauenkreis und erfüllte ihn mit Leben.

Zum Jahreswechsel legte die 84-jährige Seniorin nun ihr Amt in jüngere Hände. Die Verabschiedung fand am Donnerstag im Rahmen eines Treffens statt. „Ganzen Generationen von Frauen haben Sie mit Ihren Nachmittagen Freude bereitet“, bedankte sich Pfarrer Hermann Billmann voller Respekt und Bewunderung für Kühners großes Engagement namens der Kirchengemeinde. Gleichzeitig gab er das Ende des traditionellen Frauenkreises, dessen rund 30 Frauen den Rentenantritt durchweg schon lange hinter sich haben, bekannt. „Es war klar, dass mit Frau Kühners Abschied der Frauenkreis zu Ende geht, aber der Nachmittag sollte nicht zu Ende gehen“, stellte er das neue Konzept vor: Unter der Leitung von Elli Herbst, die bereits bisher zum Betreuungsteam gehörte, werden die Treffen als „Offener Treff für ältere Menschen“, wie bisher im wöchentlichen Wechsel mit dem Seniorenclub, fortgeführt. Neu ist vor allem, dass künftig Männer in dieser munteren Runde willkommen sind. Weiterhin sind die Nachmittage nicht mehr einem bestimmten Thema gewidmet, sondern dienen hauptsächlich der Begegnung und dem gemeinsamen Tun. „Wir mussten in der Vergangenheit schon immer mal wieder um Ruhe bitten, wenn ein Vortrag an der Reihe war“, sagte Trude Gaubatz, Leiterin des Seniorenclubs und „Patin“ des neuen Treffs, gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ mit einem Augenzwinkern, „die Leute genießen es einfach, Kaffee zu trinken und miteinander zu plaudern.“ Dem will der neue Treff gerecht werden.

Einen ersten Eindruck vermittelte bereits der letzte Frauenkreis, der zugleich Premiere des Offenen Treffs war: Die in U-Form aufgestellten Tische im Foyer der Christuskirche waren nett dekoriert und eingedeckt worden, verschiedene Kuchen, die meisten vom Helferteam selbst gebacken, standen auf den Tischen und es duftete intensiv nach frisch aufgebrühtem Kaffee. Auf einem separaten Tisch befanden sich stapelweise Spiele, Lektüren und Liederbücher. Gebraucht wurde an diesem Nachmittag nichts davon, denn die Gäste – nur ein einziger Mann wollte den neuen Treff kennen lernen – unterhielten sich prächtig. „Ich komme schon seit 30 Jahren hierher, obwohl ich katholisch bin“, berichtete eine 85-jährige Frau, die seit kurzem im Pflegeheim lebt und mit dem Bus der Kirchengemeinde dort abgeholt wurde. „Wir sind absolut überkonfessionell“, bestätigte Gaubatz und berichtet von Unternehmungen, die im Offenen Treff ebenfalls angedacht sind: Ausflüge in den Seepark oder Kaffeenachmittage am Bodensee. „Es ist wichtig, dass die alten Menschen rauskommen, viele von unseren Gästen hätten sonst kaum eine Ansprache“, sagte sie weiter und erzählte von durchschnittlich 44 Senioren, die den Seniorenclub, den bisherigen Frauenkreis oder am besten beides regelmäßig besuchen.

„Mir liegen diese Menschen am Herzen“, begründete Elli Herbst ihr neues Engagement und Eva-Maria Kühner bestätigte: „Die Arbeit hat mir auch selbst viel gegeben.“

Info: Der „Offene Treff für ältere Menschen“ findet im Wechsel mit dem „Seniorenclub“ immer 14-tägig donnerstags um 14.30 Uhr im Foyer der Christuskirche statt. Der nächste Treff ist am 3. Februar. Alle älteren Bürger sind eingeladen. Ein Fahrdienst ist eingerichtet und kann unter Telefon (07552) 40 96 10 angefragt werden.