Frauenkirche - Kirche anders

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der Reihe Frauenkirche fand am Freitag, 19. November 2021 in der Kirche St. Maria in Meckenbeuren ein besonderer Gottesdienst des katholischen Frauenbundes statt. Zuvor feierten Frauen die „andere Kirche“ in Tettnang und Friedrichshafen.

In St. Maria stand Madeleine Delbrêl im Fokus. Gut 50 Frauen begegneten einer mutigen Frau. Die französische Mystikerin hatte einen besonderen Lebenslauf. Zunächst suchte sie den Sinn des Lebens in der atheistischen Philosophie. Ihr atheistisches Denkgebäude geriet immer mehr aus den Fugen, als sie in Kontakt mit einer aufgeschlossenen christlichen Studentengruppe kam. „Dass Gott mich fand und dass er lebendige Wirklichkeit ist und dass man ihn lieben kann wie man eine Person liebt“ waren ihre überwältigenden Erfahrungen. Sie fühlte sich berufen, selbst ein Feuer zu sein, das sich in kleinen Funken versprüht und alles anzündet. Diesen Glauben lebte sie als Sozialarbeiterin in Paris. Auf der Straße in einem Vorort von Paris lebte sie ihre Spiritualität. Sie war Anlaufstelle für Menschen in Not und wollte das Elend der Arbeiterinnen und Arbeitern beenden. Die Liebe zu den Menschen und zu Gott gab ihr die tägliche Kraft. Die Texte zur Lebensgeschichte wurden von Symbolen veranschaulicht. Musikalisch begleitete der Da Capo Chor aus Meckenbeuren diesen anderen Gottesdienst. Meditative Klänge auf der Harfe von Helena Müller erfüllten die Kirche. Als „give away“ wurden Lebensregeln von Madeleine Delbrêl ausgeteilt. Sie sollen die Frauen durch die nächste Zeit begleiten. So kann die Begegnung mit der Mystikerin nachhaltig weiterwirken.