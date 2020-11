„Frauen haben in der äthiopischen Gesellschaft häufig nicht die gleichen Rechte wie Männer“

Ziel unseres Projektes „Frauenpower in Äthiopien“ ist es,…

... die Stellung der Frau in Äthiopien zu verbessern – sozial sowie wirtschaftlich. Frauen haben in der äthiopischen Gesellschaft häufig nicht die gleichen Rechte und erfahren nicht die gleiche Wertschätzung wie Männer. Deshalb behandelt und diskutiert Sr. Martha, die Projektverantwortliche, Aspekte zum Thema Gleichberechtigung mit den Frauen und Männern vor Ort. Durch einkommensfördernde Maßnahmen können sich die Frauen ein eigenes Einkommen erwirtschaften, was sie unabhängiger macht.

Mit der finanziellen Unterstützung durch die Spenden der Leser der „Schwäbischen Zeitung“ soll im Jahr 2021 realisiert werden,…

… dass die Frauen Grundlagen im Lesen und Schreiben sowie in den Bereichen Finanzen, Buchhaltung und Landwirtschaft erlernen können. Die Frauen und Männer sollen dank der Spenden für Themen wie Familienplanung, geschlechterspezifische Gewalt und gefährliche traditionelle Praktiken sensibilisiert werden. Denn erst Aufklärung, Enttabuisierung und Diskussion bilden die Basis für Veränderungen.

Für die Zukunft unseres Projektes hoffen und wünschen wir uns…

… einen festen Projektpartner sowie weitere Einzelspender zu finden, damit Sr. Martha das Gleichstellungsprojekt auch an weiteren Orten in Äthiopien umsetzen kann. Am Ende hat die Stärkung von Frauen in der äthiopischen Gesellschaft nämlich auch Auswirkungen auf die Kinder und damit auf die Zukunft Äthiopiens. Und besonders im Hinblick auf die aktuell politisch sehr angespannte Situation ist ein Wandel wichtiger denn je.