Dieser Weltgebetstag soll vor allem eines: Hoffnung machen

Kriegsgefahr und Klimawandel, Inflation und Corona-Pandemie: Mit Angst und Unsicherheit blicken viele Menschen in die Zukunft. Am ökumenischen Weltgebetstag setzen Christinnen aus England, Wales und Nordirland den oft düsteren Aussichten einen ermutigenden Gottesdienst mit dem Titel „Zukunftsplan: Hoffnung!“ entgegen. Auch in der Region rund um Riedlingen feiern Frauen gemeinsam (siehe Kasten).

Von Samoa bis Chile, über alle Kontinente und durch alle Zeitzonen läuft die Gebetskette am Freitag, 4. März. Ökumenische Frauen-Gruppen in über 150 Ländern bereiten den Weltgebetstag in ihren Gemeinden vor. In ganz Deutschland organisieren Frauen neben klassischen Präsenz-Gottesdiensten auch Online-Formate, Freiluft-Andachten, Spenden-Aktionen, Ausstellungen und vieles mehr. Am 4. März läuft um 19 Uhr ein bundesweiter Gottesdienst als große YouTube-Premiere unter weltgebetstag.de sowie auf dem TV-Sender Bibel TV.

Unterstützung für Frauen- und Mädchenprojekte

Die tiefe weltweite Verbundenheit beim Weltgebetstag wird auch durch die Kollekten und Spenden spürbar. Sie unterstützen vor allem Frauen- und Mädchenprojekte in Afrika, Asien, Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten.

„Im Jahr 2021 haben wir besonders dringend um Spenden gebeten, denn viele Gottesdienste mussten wegen der Corona-Pandemie ausfallen,“ berichtet Dr. Irene Tokarski, Geschäftsführerin des Deutschen Weltgebetstagskomitees, „die Antwort war ein überwältigendes Spenden-Ergebnis von über 3,1 Millionen Euro. Das beste Spenden- und Kollekten-Ergebnis seitdem wir den Weltgebetstag in Deutschland feiern.“

Gewalt, Hunger und Not haben zugenommen

„Beim Weltgebetstag erleben wir: Frauensolidarität zeigt sich in der Krise besonders stark“, sagt Tokarski. Das sei bitter nötig, denn durch die Folgen der Pandemie hätten Gewalt gegen Frauen, Zwangsheirat und Schul-Abbruch, aber auch Hunger und Not in vielen Ländern des Südens zugenommen. „Im vergangenen Jahr konnten wir mit der Kollekte 50 Frauen- und Mädchen-Projekte in 22 Ländern unterstützen. Im Namen aller Projektpartnerinnen und Mitgliedsorganisationen des Weltgebetstags danken wir für dieses große Vertrauen. Nun hoffen wir auch am 4. März auf Ihre Solidarität in Gebet, Tat und durch Kollekten und Spenden.“

Armut, Einsamkeit und Missbrauch kommen zur Sprache

Eine Gruppe von 31 Frauen aus 18 unterschiedlichen christliche Konfessionen und Kirchen hat gemeinsam die Gebete, Gedanken und Lieder zum Weltgebetstag 2022 ausgewählt. Sie sind zwischen Anfang 20 und über 80 Jahre alt und stammen aus England, Wales und Nordirland. In ihrem Gottesdienst erzählen sie von bewegender Geschichte, spektakulären Landschaften und multi-ethnischen Metropolen. Mit den drei Lebensgeschichten von Lina, Nathalie und Emily kommen auch Themen wie Armut, Einsamkeit und Missbrauch zur Sprache. Hoffnung vermittelt der zentrale Bibeltext Jeremia 29,14: „Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden…“

Der Weltgebetstag wird jedes Jahr von christlichen Frauen aus einem anderen Land vorbereitet und am ersten Freitag im März rund um den Globus gefeiert. Glaube, Gebet und Handeln für eine gerechte Welt gehören in der weltweit größten ökumenischen Frauenbewegung untrennbar zusammen.

Die Treffen in der Region

Freitag, 4. März:

15 Uhr, in Unlingen im Freien

18.30 Uhr, in Ertingen

18.30 Uhr, in Kappel, Eucharistiefeier mit Elementen aus der WGT-Liturgie

18.30 Uhr, in der Pfarrkirche Seekirch, ökumenischer Gottesdienst (eine Anmeldung ist bis 2. März erforderlich bei: Carmen Kohler, Telefon 07582/ 926767 oder Vroni Kletsch 07582/ 1777.

19 Uhr, in Riedlingen St. Georgskirche

19 Uhr, in der Katholischen Kirche Kanzach, ökumenischer Gottesdienst

19 Uhr, in der Kirche in Pflummern: Leider wird es auch in diesem Jahr nach der liturgischen Feier kein Beisammensein bei landestypischen Spezialitäten geben. Als kleinen Ersatz werden alle Teilnehmenden am Ausgang der Kirche eine kleine essbare Überraschung erhalten.

19 Uhr, in der St. Johannes Kirche in Dürmentingen – bitte FFP2-Maske mitbringen

19 Uhr, im Zwiefalter Münster

Für diejenigen, die den Weltgebetstag zu Hause feiern möchten, zeigt der Fernsehsender Bibel-TV den Gottesdienst im Fernsehen zu folgenden Zeiten: Freitag, 4. März, um 19 Uhr; Samstag, 5. März, um 14 Uhr; Sonntag, 6. März, um 11 Uhr.