Frauen-Fußball: Tettnangerinnen lassen auswärts Punkte liegen

Der TSV Tettnang hat in der Fußball-Verbandsliga nur 3:3 in Jungingen gespielt. Die Heimmannschaft machte in der ersten Viertelstunde extrem viel Druck und zwang die Tettnangerinnen dadurch immer wieder zu Fehlpässen. Nach gut 20 Minuten ging Jungingen in Führung. Nur kurz darauf erzielte Simone Birkle den Ausgleich nachdem sie einen Pass im Strafraum von Anja Stiefenhofer ins Tor einschob. Stiefenhofer selbst schoss noch vor der Halbzeit die Führung für Tettnang. Mit dem 1:2 ging es in die Pause.

In der 49. Minute hatten die Tettnangerinnen Glück, als der Schiedsrichter nach einem Zusammenprall mit Ella Leim erst auf Elfmeter gegen Tettnang entschied, die Junginger Stürmerin jedoch zugab, dass sie Ella Leim von hinten traf und es somit mit Freistoß für Tettnang weiterging. Nach 60 gespielten Minuten konnte Alica Reiner die Führung sogar ausbauen. Ein schneller Ball auf die rechte Seite konnte von ihr erlaufen werden, dann spielte sie eine Gegnerin aus und schoss den Ball ins lange Eck unter die Latte. Leider konnte die junge Tettnanger Mannschaft auch mit dieser Führung im Rücken keine Ruhe ins Spiel bringen. Folglich war Jungingen die bissigere Mannschaft mit dem größeren Willen und konnte bis zum Schlusspfiff zwei weitere Tore erzielen. Die Enttäuschung bei den Tettnanger Mädels war nach dem Abpfiff groß. Was bleibt, ist ein Punkt und die Erkenntnis, dass 90 Prozent an Leistung und Wille in dieser Liga nicht reichen um Spiele zu entscheiden.