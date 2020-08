Frauen des SC 04 Tuttlingen verlieren Finale

Bezirkspokal Frauen: SG Beffendorf/Hochmössingen – SC 04 Tuttlingen 9:2 (5:0). Die Fußballfrauen der SG Bösingen/Hochmössingen sind neuer Bezirkspokalsieger im Bezirk Schwarzwald. Im Endspiel auf dem Sportgelände des SV Zimmern gewann die Spielgemeinschaft gegen den SC 04 Tuttlingen mit 9:2.

Die SG Beffendorf/Hochmössingen ließ dem SC 04 Tuttlingen keine Chance. Überragende Akteurin auf dem Feld war die Spielertrainerin der SG, Myriam Krüger. Die Ex-Bundesliga- Spielerin des SC Freiburg erzielte sechs Tore.

Die rund 250 Zuschauer, darunter viele aus Beffendorf und Hochmössingen, sahen eine einseitige Partie. Die Spielgemeinschaft ergriff sofort die Initiative, gefiel mit guten Kombinationen und einem ruhigen Spielaufbau. Dabei wurde mit wenigen Ballkontakten und genauen Zuspielen das Mittelfeld überbrückt. Und wenn sich die Gelegenheit ergab, wurde mit Bällen in die Tiefe die Tuttlinger Abwehr überspielt. Der SC 04 Tuttlingen, der in der Bezirksliga, in der inzwischen abgebrochenen Saison den vierten Tabellenplatz belegt hat, konnte das Spiel nur selten in die gegnerische Hälfte verlagern.

Bereits in der 7. Minute eröffnete Myriam Krüger mit dem Führungstreffer den Torreigen. In der Folgezeit rückte die SC-Defensive um Torhüterin Carmen Seiberth in den Mittelpunkt, verhinderten dabei zunächst den zweiten Treffer. Dieser fiel in der 25. Minute aber doch, als Tamara Singer traf. Nur fünf Minuten später fiel nach einer schönen Spieleröffnung von Krüger, über Patricia Haibt durch Pauline Scharf das 3:0. Durch einen Doppelpack von Myriam Krüger innerhalb von fünf Minuten zum 5:0, war die Partie schon vor dem Seitenwechsel so gut wie entschieden.

Drei Minuten nach der Halbzeit machte erneut Krüger mit dem 6:0 das halbe Dutzend voll. Die wacker kämpfenden Tuttlingerinnen erzielten durch Kristin Ronecker (50.) ihren ersten Treffer. Danach verflachte die Partie, wobei die Spielgemeinschaft aus Beffendorf und Hochmössingen das Geschehen auch weiterhin beherrschten, dem Sport-Clubs wenig zuließen. Nachdem Pauline Scharf (67.) zum 7:1 getroffen hatte, sorgte erneut Ronecker zehn Minuten später mit dem 7:2 für Ergebniskosmetik. Doch die letzten Akzente in dieser einseitigen Partie setzte Myriam Krüger in der Schlussphase, als sie mit zwei weiteren Treffern auf 9:2 erhöhte.

SG Beffendorf/Hochmössingen: Nadine Kern – Nina Gruber, Mareike Lang (52. Luise Lang), Tamara Singer, Miriam Sieger (61. Natalie Glatthaar), Patricia Haibt (83. Pauline Hezel), Nadine Müller, Myriam Krüger, Gina Wöhr, Carina Aiple (52. Ilka Lynn), Pauline Scharf.

SC 04 Tuttlingen: Carmen Seiberth - Larissa Störk (46. Christine Sütterlin), Julia Strobel (19. Jessica Seiberth), Maike Luz, Lena Gottschalk (46. Stephanie Palm), Stefanie Pauli, Cornelia Maurer (71. Pia Loch), Lisa Gottschalk, Lara Ruf, Kristin Ronecker, Lena Hoffmann.