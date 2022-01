Frau wird Opfer eines falschen Microsoft-Mitarbeiters

Eine 53-jährige hat am Samstag einen Computerbetrug bei der Polizeiinspektion Lindenberg zur Anzeige gebracht. Ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter hätte sich telefonisch bei ihr gemeldet.

Der Vorwand: Fernwartung

Laut Polizei hat der Anrufer ihr in dem Telefonat erzählt, dass ihr Laptop von Viren befallen worden ist. Um das Gerät vermeintlich aus der Ferne warten zu lassen, hat die Frau dem angeblichen Mitarbeiter den Zugriff auf das Gerät ermöglicht. Nachdem der Anrufer seine „Arbeit“ getan hatte, hat sie festgestellt, dass ein mittlerer vierstelliger Betrag von ihrem Konto abgebucht worden ist, teilt die Polizeiinspektion Lindenberg mit.

Solche Telefonate direkt beenden

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Mitarbeiter von Computerfirmen ausschließlich bei einem konkret erteilten Auftrag telefonischen Kontakt für beispielsweise Wartungen aufnehmen. In Fällen wie dem oben geschilderten rät die Polizeiinspektion, das Telefonat umgehend zu beenden, den Aufforderungen des Anrufers in keinem Fall nachzukommen und keinerlei Daten preiszugeben.