Frau wird bei Verkehrsunfall verletzt

Sachschaden von rund 10 000 Euro und eine verletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 15.30 Uhr an der Kreuzung der Straße „Alte Kiesgrube“ mit der Waldseer Straße in Aulendorf ereignet hat.

Eine 24-jährige VW-Fahrerin wollte nach Angaben der Polizei in die Waldseer Straße einbiegen. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens stoppte ein Autofahrer und ließ die Frau einfahren. Diese übersah jedoch den Suzuki einer 66-Jährigen auf der Gegenfahrspur und kollidierte mit diesem. Der Suzuki wurde durch die Wucht des Aufpralls in die Böschung geschleudert. Die 66-Jährige wurde verletzt und von einer Rettungswagenbesatzung in eine Klinik gebracht.